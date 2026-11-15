Huế tăng cường xử lý xe chở keo tràm quá tải

Video phòng CSGT Công an TP Huế tuần tra và xử lý nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Thực hiện đợt cao điểm 60 ngày đêm “Tổng rà soát, giải quyết vấn đề nổi lên, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn”, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Huế triển khai nhiều giải pháp kiểm soát hoạt động thu gom, vận chuyển gỗ keo tràm trên địa bàn.

Tại các phường Kim Long, Hương An, Phú Bài và Thanh Thủy, hoạt động trồng, khai thác rừng sản xuất phát triển, kéo theo nhu cầu vận chuyển lâm sản tăng cao.

Qua nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một số chủ bãi thu mua, chủ phương tiện và lái xe chưa chấp hành nghiêm quy định về tải trọng, xếp hàng hóa vượt quá chiều cao, chiều dài cho phép.

Công an TP Huế triển khai nhiều giải pháp kiểm soát hoạt động thu gom, vận chuyển gỗ keo tràm trên địa bàn.

Những vi phạm này không chỉ gây áp lực lên kết cấu hạ tầng giao thông, làm gia tăng nguy cơ hư hỏng đường sá mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, ảnh hưởng đến an toàn của người tham gia giao thông.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Hoàng Liên Sơn, Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP Huế, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền tại các bãi tập kết, cơ sở thu mua keo tràm.

Gần 40 lượt lái xe, chủ phương tiện và chủ cơ sở được phổ biến các quy định về tải trọng, kích thước xếp hàng hóa cũng như trách nhiệm pháp lý của các cá nhân liên quan trong hoạt động vận chuyển.

Xử lý các trường hợp vi phạm.

Song song với tuyên truyền, lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm, tập trung vào những phương tiện vận chuyển keo tràm có dấu hiệu vi phạm.

Đáng chú ý, tối 14/11/2026, qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện, lập biên bản xử lý 2 trường hợp chở hàng quá tải trọng từ trên 30% đến 50% (quá tải cầu đường từ 10% đến 20%).

Đối với các phương tiện vi phạm, lực lượng chức năng yêu cầu sang chuyển hàng hóa, hạ tải tại chỗ trước khi tiếp tục lưu thông, nhằm ngăn chặn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phòng CSGT Công an TP Huế tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các chủ bãi thu mua, chủ phương tiện và lái xe ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.

Thời gian tới, Phòng CSGT Công an TP Huế tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các chủ bãi thu mua, chủ phương tiện và lái xe ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.

Đơn vị rà soát các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, duy trì tuần tra lưu động để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm như cơi nới thành thùng, chở hàng quá tải, xếp hàng hóa vượt kích thước cho phép.

Việc tăng cường kiểm soát hoạt động vận chuyển keo tràm không chỉ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh, vận tải mà còn hướng đến bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, phòng ngừa tai nạn và bảo đảm an toàn cho người dân.