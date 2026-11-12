Huế tăng cường phối hợp bảo đảm an toàn thực phẩm quanh trường học

Tp. Huế tăng cường an toàn thực phẩm, kiểm soát thức ăn đường phố quanh trường học

Phòng An ninh chính trị nội bộ và Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Huế vừa làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác quản lý, kiểm tra và phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong lĩnh vực giáo dục.

Các đơn vị trao đổi, đánh giá tình hình kinh doanh, chế biến và cung cấp thực phẩm tại khu vực trường học. Hoạt động bán thức ăn đường phố quanh cổng trường được xác định là nội dung cần quan tâm, bởi đây là nguồn thực phẩm học sinh có thể tiếp cận hằng ngày.

Việc bảo đảm an toàn thực phẩm vì thế cần được thực hiện cả trong và ngoài khuôn viên trường, với sự phối hợp giữa cơ sở giáo dục, gia đình và các cơ quan chức năng.

Tp. Huế tăng cường an toàn thực phẩm, kiểm soát thức ăn đường phố quanh trường học

Tại buổi làm việc, các đơn vị thuộc Công an thành phố đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường chỉ đạo cơ sở giáo dục thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm; đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Nhà trường cần chủ động trao đổi thông tin, phối hợp với lực lượng chức năng để phát hiện, xử lý hành vi vi phạm và những nguy cơ phát sinh tại khu vực cổng trường. Công tác tuyên truyền tập trung giúp học sinh hình thành thói quen lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được chế biến và bảo quản bảo đảm vệ sinh.

Cùng với sự hướng dẫn của nhà trường, phụ huynh có vai trò đồng hành, nhắc nhở con em trong lựa chọn và sử dụng thực phẩm. Các cơ sở kinh doanh cần chấp hành quy định, chịu trách nhiệm về sản phẩm cung cấp cho học sinh.

Việc phối hợp thường xuyên giữa các bên sẽ giúp thông tin về nguy cơ mất an toàn thực phẩm được tiếp nhận, xử lý kịp thời, góp phần bảo vệ sức khỏe học sinh và tạo sự yên tâm cho gia đình.