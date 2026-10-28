Huế tăng cường hợp tác với các địa phương Campuchia

Toàn cảnh buổi làm việc.

Về phía Đoàn lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia có đồng chí Kem Sambath, UVTW Đảng, Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, làm Trưởng đoàn; cùng các thành viên trong đoàn.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trương Công Đắc, Phó Bí thư Chuyên trách Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Về phía TP. Huế, tham dự còn có các đồng chí UVTV Thành ủy; lãnh đạo UBND thành phố, cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Phát biểu chào mừng, đồng chí Trịnh Mạnh Linh nhấn mạnh quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam và Campuchia tiếp tục được củng cố, phát triển. Kim ngạch thương mại song phương 6 tháng đầu năm 2026 đạt 6,86 tỷ USD. Hai nước đang hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967 - 24/6/2027), tạo động lực thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả.

Đồng chí Trịnh Mạnh Linh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Trịnh Mạnh Linh cho rằng, chuyến nghiên cứu, trao đổi chuyên đề của Đoàn lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia tại Huế góp phần tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Đảng, công tác cán bộ, quản lý Nhà nước và phát triển địa phương.

Thông tin về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng chí Trịnh Mạnh Linh cho biết, Đảng bộ TP. Huế hiện có 48 đảng bộ cơ sở, 343 đảng bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, 2.527 chi bộ với 60.150 đảng viên. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được vận hành từ ngày 1/7/2025 với 40 xã, phường. Thành phố tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách hành chính và chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Trong công tác cán bộ, thành phố chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cơ sở, quan tâm đào tạo, bố trí cán bộ trẻ và cán bộ có chuyên môn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Việc đánh giá cán bộ gắn với sản phẩm, tiến độ và hiệu quả công việc; khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đồng chí Trịnh Mạnh Linh tặng quà đến đồng chí Kem Sambath.

Về kinh tế - xã hội, 9 tháng đầu năm 2026, GRDP TP. Huế tăng 8,72%, thu ngân sách đạt hơn 12 nghìn tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 1,33 tỷ USD. Thành phố tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa, khoa học công nghệ, kinh tế số và thu hút đầu tư.

Thay mặt đoàn, đồng chí Kem Sambath cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo TP. Huế, đánh giá cao những kết quả phát triển của thành phố và kinh nghiệm được chia sẻ tại buổi làm việc. Đồng chí Kem Sambath cho biết, chuyến nghiên cứu là dịp để các thành viên tìm hiểu thực tiễn về xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Kem Sambath bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển, hoàn thành các mục tiêu chiến lược đã đề ra đến năm 2050. Đồng chí Kem Sambath nhấn mạnh trách nhiệm của thế hệ lãnh đạo trẻ hai nước trong việc kế thừa, phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trịnh Mạnh Linh khẳng định, buổi làm việc góp phần tăng cường hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm giữa đội ngũ cán bộ trẻ hai bên. TP. Huế mong muốn tiếp tục hợp tác với các tỉnh, thành phố Campuchia, đẩy mạnh kết nối địa phương và giao lưu Nhân dân trong các lĩnh vực có thế mạnh như bảo tồn, phát huy giá trị di sản, du lịch, văn hóa, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực và hoạt động thanh niên.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia vào năm 2027, TP. Huế sẽ phối hợp với các địa phương liên quan nghiên cứu, tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác thiết thực, góp phần củng cố tình hữu nghị truyền thống, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển bền vững.