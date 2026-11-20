Lễ ký kết Chương trình phối hợp “Tuyên truyền, vận động, giám sát sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn góp phần tăng cường bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển bền vững giai đoạn 2026 - 2030”

Ngày 20/11/2026, UBND thành phố Huế, Hội Nông dân thành phố và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động, giám sát sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản chất lượng, an toàn giai đoạn 2026–2030.

Chương trình hướng đến bảo vệ sức khỏe người dân, nâng cao trách nhiệm của các chủ thể trong chuỗi thực phẩm; đồng thời kế thừa kết quả, khắc phục hạn chế của hoạt động phối hợp giai đoạn 2021–2025.

Đưa hướng dẫn và giám sát đến cơ sở

Thông qua mạng lưới hội viên, Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp phổ biến kiến thức, vận động người sản xuất, kinh doanh thực hiện quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm.

Nội dung tập trung vào hướng dẫn quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản và kinh doanh; vận động hộ gia đình, tổ hợp tác, hợp tác xã, cơ sở nhỏ lẻ tuân thủ các yêu cầu phù hợp với hoạt động của mình.

Bên cạnh tuyên truyền, giám sát cộng đồng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Các tổ chức Hội tham gia phát hiện, phản ánh và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý dấu hiệu vi phạm, chú trọng những địa bàn có nguy cơ như chợ truyền thống, khu đông dân cư, bếp ăn tập thể, trường học và điểm kinh doanh thức ăn đường phố.

Sự tham gia của hội viên giúp bổ sung kênh thông tin từ nơi sản xuất, mua bán và sử dụng thực phẩm. Để phát huy hiệu quả, những phản ánh cần được chuyển đúng đầu mối, xác minh và thông tin kết quả xử lý; hoạt động giám sát cộng đồng cần gắn với sự hỗ trợ của cơ quan chuyên môn.

Đại diện các đơn vị tham gia chương trình ký kết

Hỗ trợ sản xuất an toàn theo chuỗi

Chương trình chú trọng xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình sản xuất nông, lâm, thủy sản an toàn, kết nối từ sản xuất đến chế biến, bảo quản và tiêu thụ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố phối hợp tổ chức tập huấn, cung cấp tài liệu, hướng dẫn kỹ thuật và tiêu chuẩn sản xuất. Những mô hình hiệu quả sẽ được giới thiệu để hội viên, cơ sở sản xuất, kinh doanh tham khảo, áp dụng phù hợp điều kiện thực tế.

Ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số cũng được đưa vào định hướng triển khai, cùng với phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn và giảm phát thải. Các nội dung này cần được cụ thể hóa bằng quy trình, yêu cầu kỹ thuật và cách đánh giá tương ứng.

Trong đó, kiểm soát vật tư đầu vào, ghi chép sản xuất, quản lý nguồn hàng và cung cấp thông tin truy xuất là những công việc giúp kết nối trách nhiệm giữa các khâu. Đối với sản xuất hữu cơ, việc thực hiện phải gắn với tiêu chuẩn áp dụng; ký cam kết an toàn thực phẩm không thay thế chứng nhận hữu cơ.

Quang cảnh tại chương trình ký kết

Xác định mục tiêu đến năm 2030

Đến năm 2030, chương trình phấn đấu 100% cán bộ phụ trách an toàn thực phẩm của hai Hội được tập huấn, cập nhật kiến thức và kỹ năng.

Toàn bộ hộ gia đình, hợp tác xã, tổ hợp tác và cơ sở nhỏ lẻ sản xuất, kinh doanh, chế biến nông, lâm, thủy sản có thành viên là hội viên hai Hội được tuyên truyền, tập huấn và ký cam kết tuân thủ pháp luật.

Mỗi tổ chức Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã, phường duy trì ít nhất một mô hình giám sát cộng đồng về an toàn thực phẩm.

Đây là các mục tiêu để tổ chức thực hiện trong giai đoạn mới. Kết quả cần được theo dõi không chỉ qua số lớp tập huấn, số bản cam kết hay mô hình thành lập, mà còn ở việc thay đổi thực hành sản xuất, xử lý phản ánh và khắc phục nguy cơ.

Chương trình phối hợp tạo thêm cơ chế kết nối chính quyền, cơ quan chuyên môn với các tổ chức Hội. Khi hướng dẫn đến đúng đối tượng, phản ánh được giải quyết và cơ sở duy trì việc tuân thủ, trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm mới trở thành công việc thường xuyên trong cộng đồng.