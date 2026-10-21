Huế tăng cường giám sát bệnh dại, thúc đẩy phối hợp Y tế - Thú y vì sức khỏe cộng đồng

Tập huấn giám sát bệnh dại, tăng cường phối hợp Y tế – Thú y tại Huế.

Trước nguy cơ bệnh dại lây truyền từ động vật sang người, việc nâng cao năng lực giám sát, phát hiện sớm trường hợp nghi mắc và tăng cường phối hợp liên ngành Y tế – Thú y có ý nghĩa thiết thực. Chương trình tập huấn tại thành phố Huế góp phần củng cố chuyên môn, thúc đẩy cách tiếp cận Một sức khỏe (One Health) trong công tác phòng, chống bệnh dại.

Nâng cao năng lực giám sát bệnh dại

Ngày 21/10/2026, tại thành phố Huế, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương phối hợp cùng Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường (Tp. Huế) tổ chức chương trình “Tập huấn hướng dẫn giám sát và mô hình phối hợp liên ngành Y tế – Thú y trong giám sát bệnh dại dựa vào người bị cắn đi tiêm chủng”, dành cho cán bộ Bệnh viện Thú y và Khoa Chăn nuôi Thú y (Trường ĐH Nông Lâm, ĐH Huế).

Tập huấn giám sát bệnh dại, tăng cường phối hợp Y tế – Thú y tại Huế.

Tại chương trình, các đại biểu được cập nhật tình hình bệnh dại trên người và động vật tại Việt Nam giai đoạn 2021–2026; tiếp cận phương pháp giám sát dựa vào người bị động vật cắn đến cơ sở tiêm chủng. Đây là hướng tiếp cận có ý nghĩa trong việc kết nối thông tin từ ngành Y tế với công tác theo dõi, đánh giá nguy cơ bệnh dại trên động vật.

Bên cạnh đó, việc nhận diện triệu chứng bệnh dại trên động vật và sàng lọc trường hợp nghi mắc được chú trọng, góp phần nâng cao khả năng phát hiện nguy cơ, hỗ trợ triển khai các biện pháp phòng ngừa kịp thời.

Phối hợp liên ngành trong phòng, chống bệnh dại

Tại chương trình tập huấn, các chuyên gia hướng dẫn quy trình giám sát, điều tra và xử lý ổ dịch; phối hợp lấy, vận chuyển, bảo quản bệnh phẩm; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an toàn sinh học trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tập huấn giám sát bệnh dại, tăng cường phối hợp Y tế – Thú y tại Huế.

Nội dung tập huấn còn đề cập đến các biện pháp phòng bệnh, điều trị dự phòng sau phơi nhiễm và truyền thông nguy cơ. Đây là những nội dung thiết thực nhằm nâng cao chất lượng xử lý tình huống, giúp cán bộ chuyên môn có thêm kiến thức phục vụ công tác giám sát và phòng, chống bệnh dại.

Trong thực tiễn, thông tin từ người bị động vật cắn đi tiêm chủng có thể hỗ trợ cơ quan chuyên môn nhận diện những địa bàn, tình huống cần chú ý, từ đó tăng cường trao đổi thông tin giữa cơ sở y tế và lực lượng thú y. Sự phối hợp kịp thời, đúng quy trình sẽ góp phần nâng cao hiệu quả giám sát, hạn chế bỏ sót nguy cơ và bảo vệ sức khỏe người dân.

Một sức khỏe vì cộng đồng phát triển bền vững

Bệnh dại là vấn đề sức khỏe cộng đồng cần được chủ động phòng ngừa thông qua sự phối hợp giữa con người, động vật và môi trường sống. Vì vậy, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, củng cố cơ chế phối hợp liên ngành và tăng cường truyền thông nguy cơ là những nhiệm vụ quan trọng.

Tập huấn giám sát bệnh dại, tăng cường phối hợp Y tế – Thú y tại Huế.

Chương trình tập huấn tại Huế góp phần thúc đẩy cách tiếp cận Một sức khỏe (One Health), trong đó ngành Y tế và Thú y cùng chia sẻ thông tin, phối hợp giám sát và triển khai biện pháp phòng, chống bệnh dại.

Việc đầu tư cho giám sát, phòng bệnh và nâng cao nhận thức cộng đồng không chỉ góp phần giảm thiểu nguy cơ đối với sức khỏe con người mà còn thúc đẩy quản lý sức khỏe động vật có trách nhiệm. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng cộng đồng an toàn, nâng cao chất lượng cuộc sống và hướng tới sự phát triển bền vững./.