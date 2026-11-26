Khu Quản lý đường bộ II phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan kiểm tra rà soát bất cập hạ tầng giao thông. (Ảnh: Khu quản lý đường bộ II cung cấp)

Ngày 24/11, Văn phòng Quản lý đường bộ II.5 (Khu Quản lý đường bộ II) phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an thành phố Huế, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh và các đơn vị thi công tổ chức kiểm tra công tác bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực vừa khai thác, vừa thi công trên tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn và đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn-Túy Loan qua địa bàn thành phố Huế.

Tại hiện trường, đoàn công tác tập trung kiểm tra hệ thống biển báo, đèn cảnh báo, rào chắn, việc bố trí người hướng dẫn giao thông; công tác tập kết vật liệu, đất đá, tình trạng hệ thống hộ lan và phương án tổ chức cho phương tiện thi công ra, vào tuyến. Đây là những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của người và phương tiện lưu thông, nhất là trong điều kiện thời tiết mưa lớn, tầm nhìn bị hạn chế.

Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận một số tồn tại, bất cập và đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu khẩn trương khắc phục; trong đó, yêu cầu các đơn vị bố trí đầy đủ hệ thống báo hiệu, rào chắn theo phương án tổ chức giao thông được phê duyệt; thu dọn vật liệu, đất đá rơi vãi, bảo đảm vệ sinh mặt đường; khôi phục các hạng mục an toàn giao thông bị ảnh hưởng trong quá trình thi công. Lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo thẩm quyền, góp phần phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông tại các khu vực thi công.

Tiếp đó, ngày 25/11, thực hiện Giấy mời số 3842/GM-CSGT của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Huế, Văn phòng Quản lý đường bộ II.5 tham gia cuộc họp đánh giá, đề xuất giải pháp xử lý các bất cập tại những điểm mở dải phân cách giữa trên Quốc lộ 1 qua địa bàn thành phố.