Huế tăng cường bảo vệ sức khỏe trẻ em gái, phòng ngừa tảo hôn và mang thai

Ngành Y tế TP Huế chú trọng trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho trẻ em gái, góp phần phòng ngừa tảo hôn, mang thai sớm.

Trang bị kiến thức để trẻ em gái tự bảo vệ sức khỏe

Theo Sở Y tế TP Huế, nhân Ngày Quốc tế Trẻ em gái (11/10) năm 2026, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe trẻ em gái, nhất là trẻ vị thành niên, cần được thực hiện toàn diện, từ sức khỏe thể chất, sức khỏe sinh sản, dinh dưỡng đến sức khỏe tâm lý và xây dựng môi trường sống an toàn.

Lãnh đạo Sở Y tế TP Huế cho biết, trẻ em gái ở tuổi vị thành niên trải qua nhiều thay đổi về thể chất và tâm sinh lý. Vì vậy, việc cung cấp kiến thức phù hợp với lứa tuổi về tuổi dậy thì, kinh nguyệt, vệ sinh cá nhân, phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục và phòng ngừa nguy cơ bị xâm hại là rất cần thiết.

Ngành y tế tổ chức các hoạt động tuyên truyền chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe trẻ vị thành niên. Ảnh: NH.

Bên cạnh đó, các em cần được hướng dẫn cách tìm kiếm sự hỗ trợ từ cha mẹ, nhà trường và cơ sở y tế khi gặp vấn đề liên quan đến sức khỏe hoặc có nguy cơ bị xâm hại, bạo lực.

Theo Sở Y tế TP Huế, phòng ngừa mang thai ở tuổi vị thành niên là một trong những nội dung cần được quan tâm. Mang thai quá sớm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, việc học tập, tâm lý và cơ hội phát triển của trẻ trong tương lai.

Phòng ngừa mang thai sớm cần gắn với giáo dục, duy trì việc học, phòng ngừa tảo hôn và bảo đảm trẻ được tiếp cận thông tin, tư vấn, dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp, thân thiện, tôn trọng quyền riêng tư.

Dinh dưỡng cũng là vấn đề cần chú trọng đối với trẻ em gái vị thành niên, nhất là trong giai đoạn tăng trưởng và bắt đầu có kinh nguyệt. Thiếu sắt, thiếu máu, chế độ ăn thiếu cân đối hoặc thói quen ăn uống không lành mạnh có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, khả năng học tập và phát triển thể chất.

Lãnh đạo Sở Y tế TP Huế cho biết, cần tăng cường giáo dục dinh dưỡng, khuyến khích trẻ có chế độ ăn đa dạng, đủ chất, đồng thời phát hiện sớm tình trạng thiếu máu, thiếu vi chất ở những trường hợp có dấu hiệu hoặc thuộc nhóm nguy cơ.

Một nội dung khác ngày càng được quan tâm là sức khỏe tâm lý. Áp lực học tập, các mối quan hệ bạn bè, gia đình, thay đổi tâm sinh lý tuổi dậy thì, vấn đề hình ảnh bản thân, bắt nạt và những tác động từ môi trường mạng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của trẻ.

Theo Sở Y tế TP Huế, cần phát hiện sớm những biểu hiện bất thường về tâm lý, đồng thời xây dựng môi trường gia đình, nhà trường an toàn, tôn trọng, không kỳ thị để trẻ có thể chia sẻ và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

Phối hợp phòng ngừa tảo hôn, mang thai sớm

Hướng tới Ngày Quốc tế Trẻ em gái 11/10, Sở Y tế TP Huế tiếp tục xác định truyền thông, giáo dục và tư vấn là những giải pháp quan trọng để nâng cao kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của trẻ em gái, thanh thiếu niên.

Truyền thông, giáo dục và tư vấn là những giải pháp quan trọng để nâng cao kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của trẻ em gái, thanh thiếu niên. Ảnh: NH.

Sở Y tế TP Huế cho rằng, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các ngành và gắn trách nhiệm cụ thể trong công tác nâng cao chất lượng dân số tại cơ sở.

Công tác truyền thông cũng được đổi mới theo hướng phù hợp với từng nhóm đối tượng, đa dạng hình thức từ trường học đến thôn, bản, đồng thời đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng Internet.

Ngành y tế chú trọng phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, tổ trưởng, thôn trưởng trong tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ các hủ tục, phòng ngừa tảo hôn và lồng ghép giáo dục kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên, thanh niên.

Về dịch vụ y tế, Sở Y tế tiếp tục tăng cường tư vấn, kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân, vận động khám sức khỏe trước khi kết hôn, nâng cao chất lượng sàng lọc trước sinh, sơ sinh và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, nhất là tại những khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Lãnh đạo Sở Y tế TP Huế cho biết, công tác này cần sự phối hợp giữa ngành y tế, giáo dục - đào tạo, các tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền địa phương. Trong đó, người có uy tín trong cộng đồng là cầu nối quan trọng trong vận động, giải thích và góp phần phòng ngừa tảo hôn, mang thai sớm.

Cùng với tuyên truyền, cần tăng cường giám sát, kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình, cá nhân thực hiện tốt công tác phòng ngừa tảo hôn tại cơ sở, góp phần thay đổi hành vi bền vững trong cộng đồng.

Ngày Quốc tế Trẻ em gái (11/10)

Chủ đề: "Chấm dứt nạn tảo hôn và thúc đẩy quyền của trẻ em gái! - End child marriage and invest in girls' rights!"

Thông điệp

1. Nâng cao vai trò, vị thế của trẻ em gái góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.

2. Nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức.

3. Sinh con theo quy luật tự nhiên - gia đình hạnh phúc, xã hội bền vững.

4. Hãy để việc sinh con trai hay con gái theo quy luật tự nhiên.

5. Không phân biệt giới, không lựa chọn giới tính thai nhi.

6. Bảo đảm quyền được sinh ra bình đẳng của mọi trẻ em, không phân biệt trai hay gái.

7. Gia đình và xã hội cùng chung tay để mọi trẻ em gái có cơ hội phát triển và đạt được ước mơ.

8. Không tảo hôn, không mang thai, không sinh con ở người chưa thành niên.