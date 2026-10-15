Huế tăng cường bảo vệ phụ nữ, trẻ em trong kỷ nguyên số

Hội LHPN thành phố Huế ra mắt Câu lạc bộ tư vấn và Điểm tư vấn, hỗ trợ miễn phí, góp phần bảo vệ quyền lợi phụ nữ, trẻ em và nâng cao an toàn trong kỷ nguyên số.

Ra mắt Câu lạc bộ tư vấn, hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, trẻ em và Điểm tư vấn miễn phí, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Huế tiếp tục mở rộng mạng lưới hỗ trợ, nâng cao kỹ năng tự bảo vệ và góp phần xây dựng môi trường số an toàn, nhân văn.

Mở rộng mạng lưới tư vấn, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em

Sáng 14/10/2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Huế tổ chức lễ ra mắt, kiện toàn Ban Chủ nhiệm và Câu lạc bộ “Tư vấn, hỗ trợ giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em”; ra mắt “Điểm tư vấn, hỗ trợ miễn phí” và tổ chức Diễn đàn “Nghe phụ nữ nói” với chủ đề “An toàn cho phụ nữ, trẻ em trong kỷ nguyên số”. Chương trình thu hút 250 người tham dự.

Tham dự chương trình có đồng chí Phạm Thị Ái Nhi - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; đồng chí Dương Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố; đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Tuyên giáo và Công tác xã hội Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Công an thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN thành phố; lãnh đạo Hội LHPN các xã, phường, Hội Phụ nữ các đơn vị lực lượng vũ trang cùng đông đảo hội viên, phụ nữ trên địa bàn thành phố Huế.

Việc ra mắt Điểm tư vấn miễn phí đồng thời mở thêm địa chỉ để người dân tìm đến khi cần chia sẻ

Tại chương trình đã ra mắt Câu lạc bộ gồm 21 thành viên có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật, tâm lý, công tác xã hội và bảo vệ phụ nữ, trẻ em. Việc ra mắt Điểm tư vấn miễn phí đồng thời mở thêm địa chỉ để người dân tìm đến khi cần chia sẻ, tiếp nhận thông tin, tư vấn hoặc kết nối với các dịch vụ hỗ trợ phù hợp.

Hoạt động của hai mô hình lấy phương châm “Lắng nghe - Tư vấn - Hỗ trợ - Kết nối” làm trọng tâm, hướng đến bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế.

Đồng chí Dương Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố phát biểu khai mạc chương trình

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Dương Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Huế, nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động, chủ động phát hiện sớm nguy cơ, tổ chức tư vấn linh hoạt và tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng, cơ sở y tế, tổ chức trợ giúp pháp lý cùng các dịch vụ xã hội.

Đại úy Nguyễn Văn Kiệt, Phòng An ninh mạng Công an thành phố Huế trao đổi tại diễn đàn

Đồng chí Đào Thị Mai Hường - Nguyên Chánh án, Thẩm phán cao cấp Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là Thành phố Huế) trao đổi tại diễn đàn

Trang bị kỹ năng, chủ động phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng

Ngay sau lễ ra mắt, Diễn đàn “Nghe phụ nữ nói” tạo không gian trao đổi cởi mở để hội viên, phụ nữ nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng tự bảo vệ trong môi trường số.

Tại diễn đàn, Đại úy Nguyễn Văn Kiệt, đại diện Phòng An ninh mạng - Công an thành phố Huế, cùng đồng chí Đào Thị Mai Hường, nguyên Chánh án, Thẩm phán cao cấp, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ, đã chia sẻ kiến thức pháp luật và hướng dẫn nhận diện các nguy cơ phổ biến như lừa đảo trực tuyến, giả mạo tài khoản, đánh cắp thông tin cá nhân, phát tán hình ảnh riêng tư, dụ dỗ và xâm hại trên môi trường mạng.

Các đại biểu trao đổi ý kiến tại chương trình

Các đại biểu trao đổi ý kiến tại chương trình

Thông qua trao đổi tình huống thực tế, các đại biểu và hội viên được giải đáp thắc mắc, củng cố kỹ năng bảo vệ bản thân, gia đình và trẻ em. Đây là nội dung thiết thực trong bối cảnh công nghệ số mang lại nhiều cơ hội tiếp cận thông tin, học tập, giao tiếp nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng, xâm phạm quyền riêng tư và an toàn cá nhân.

Bên cạnh trang bị kiến thức, việc khuyến khích phụ nữ lên tiếng, tìm kiếm sự trợ giúp kịp thời và biết cách kết nối với cơ quan có thẩm quyền sẽ góp phần hạn chế những hậu quả đáng tiếc.

Phát huy vai trò cộng đồng, hướng tới an sinh bền vững

Để các mô hình hoạt động hiệu quả, Hội LHPN thành phố Huế xác định cần đẩy mạnh tuyên truyền để hội viên, phụ nữ và người dân biết, chủ động tiếp cận dịch vụ khi cần. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa tổ chức Hội với chuyên gia, cơ quan chức năng và các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ nhằm bảo đảm việc tư vấn, kết nối được thực hiện phù hợp với từng trường hợp.

Đặc biệt, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương hoặc thiếu kỹ năng số cần được quan tâm, hỗ trợ kịp thời, tránh để khoảng cách về điều kiện kinh tế, kiến thức và khả năng tiếp cận công nghệ trở thành rào cản đối với việc bảo vệ quyền lợi chính đáng.

Chương trình thu hút 250 người tham dự

Chương trình thu hút 250 người tham dự

Việc xây dựng Câu lạc bộ và Điểm tư vấn trở thành địa chỉ tin cậy không chỉ góp phần giải quyết các vấn đề xã hội trước mắt mà còn thúc đẩy tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng và nâng cao nhận thức về bình đẳng, an toàn.

Bảo vệ phụ nữ, trẻ em cần sự chung tay thường xuyên của gia đình, tổ chức xã hội, cơ quan chức năng và toàn cộng đồng. Khi hoạt động tư vấn gắn với phòng ngừa, nâng cao kỹ năng và hỗ trợ đúng đối tượng, Huế sẽ có thêm nền tảng xây dựng môi trường sống an toàn, nhân văn, bảo đảm an sinh xã hội và hướng tới phát triển bền vững trong kỷ nguyên số./.