Huế: Tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh khiến 2 người tử vong

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh qua xã A Lưới 4 khiến 2 người tử vong. Ảnh: CTV

Chiều 3.11, lãnh đạo UBND xã A Lưới 4 (TP. Huế) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 2 người thiệt mạng, 1 người đang được cấp cứu.

Vào khoảng 12 giờ 50 phút cùng ngày, ông Lê Văn Lực (23 tuổi, quê xã Hưng Lộc, TP. Huế) điều khiển xe ô tô tải thùng kín mang biển số 75C – 085.15 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây theo hướng từ Bốt Đỏ đi miền núi Đà Nẵng.

Khi đến đoạn Km363, qua địa phận xã A Lưới 4 thì xe tải va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 75AF – 150.04 do ông Lê Minh Thục (42 tuổi, trú tại thôn Lâm Đớt, xã A Lưới 4) điều khiển cùng chiều phía trước.

Sau đó, xe ô tô tải tiếp tục va chạm với xe máy 75L1-16243 do em Nguyễn Thị Khánh Ly (16 tuổi, trú tại thôn Ka Vin, xã A Lưới 4) điều khiển lưu thông hướng ngược lại. Trên xe chị Ly có chở thêm Nguyễn Thị Hưng (16 tuổi, trú tại thôn A Đớt). Cả hai đều là học sinh một trường THPT trên địa bàn.

Vụ tai nạn đã khiến ông Lê Minh Thục và em Nguyễn Thị Hưng tử vong tại chỗ, còn học sinh Nguyễn Thị Khánh Ly được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế xã A Lưới 2.

Khu vực xảy ra tai nạn là đoạn đường thông thoáng, chiều rộng khoảng 8m với 2 làn xe. Tại hiện trường, xe ô tô tải lao về phía lề trái đường, phần đầu xe tải ngã xuống mương và đè lên xe máy.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.