Huế siết vi phạm dừng, đỗ xe, tìm thêm điểm đỗ ở trung tâm

Thành phố Huế nghiên cứu bổ sung điểm đỗ xe tại khu vực trung tâm. (Ảnh: QUANG TIẾN)

Tại cuộc họp ngày 16/10 về tổ chức giao thông đô thị, thành phố thống nhất chủ trương nghiên cứu thí điểm bố trí điểm đỗ xe trên một số đoạn vỉa hè đủ điều kiện tại các phường Phú Xuân và Thuận Hóa. Các vị trí khác được đưa ra xem xét gồm khu vực Eo Bầu, công viên, chợ Đông Ba và các khu đất trên đường Phùng Hưng, Lê Huân. Việc khai thác phải bảo đảm an toàn giao thông, lối đi cho người đi bộ, người khuyết tật và mỹ quan đô thị; những vị trí phù hợp có thể tổ chức cho thuê hoặc thu phí theo quy định.

Cùng với đó, lực lượng công an tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm dừng, đỗ xe, nhất là tại các nút giao và vị trí che khuất tầm nhìn; đẩy mạnh xử phạt nguội tại những tuyến đường thường xuyên ùn tắc hoặc có nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo Sở Xây dựng, trong năm 2026, thành phố đã xử lý 79 điểm nút giao và điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông bằng các giải pháp như bổ sung biển báo, sơn vạch đường, gờ giảm tốc, lắp đặt cọc tiêu, hộ lan, gương cầu lồi và phát quang bảo đảm tầm nhìn. Tuy nhiên, còn 6 vị trí cần đầu tư đèn tín hiệu, đèn cảnh báo hoặc mở rộng giao lộ chưa được xử lý theo đề xuất của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Trên Quốc lộ 49, cơ quan chức năng xác định 71 đoạn đường cong bán kính nhỏ, khuất tầm nhìn, với tổng chiều dài khoảng 5,95km. Kinh phí dự kiến xử lý khoảng 110 tỷ đồng. Trong khi chờ đầu tư, một số giải pháp tạm thời đã được triển khai bằng nguồn vốn duy tu, bảo dưỡng thường xuyên.

Thành phố cũng tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh phân luồng trên các tuyến Trần Phú, Đoàn Hữu Trưng và một số đoạn đường Phan Chu Trinh, Phan Đình Phùng. Tại khu vực cổng trường học, phương án tổ chức giao thông vào giờ cao điểm được rà soát nhằm hạn chế ùn tắc, bảo đảm an toàn cho học sinh và người tham gia giao thông.