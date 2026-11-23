Một trong những hình ảnh giả do AI tạo trong đợt mưa lũ năm 2025. (Ảnh tư liệu)

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Huế, việc ứng dụng AI trong thiết kế, tạo hình ảnh góp phần đổi mới hình thức, nâng cao hiệu quả tuyên truyền nhiệm vụ chính trị và quảng bá các sự kiện. Tuy nhiên, công nghệ này có thể tạo ra những chi tiết thiếu chính xác, sai lệch so thực tế, nhất là khi thể hiện di tích lịch sử, văn hóa, công trình kiến trúc, nhân vật lịch sử, trang phục, biểu tượng và các yếu tố văn hóa truyền thống.

Để hạn chế sai sót, Sở đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm tra, duyệt kỹ sản phẩm có ứng dụng AI trước khi in ấn, lắp đặt, đăng tải, trình chiếu hoặc phổ biến đến công chúng. Đối với hình ảnh di tích, danh lam thắng cảnh, công trình kiến trúc và địa danh cụ thể, cần ưu tiên sử dụng ảnh chụp thực tế, tư liệu có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm quyền sử dụng. Trường hợp dùng AI để xử lý, bổ trợ thiết kế phải đối chiếu với tư liệu chính xác, không làm biến dạng hoặc thay đổi những chi tiết đặc trưng.

Các sản phẩm tuyên truyền cũng phải được rà soát kỹ về lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục và trang phục truyền thống; đặc biệt chú ý tính chính xác, trang trọng khi thể hiện Quốc kỳ, Quốc huy, Đảng kỳ, chân dung lãnh tụ và các biểu tượng chính trị. Chữ viết, khẩu hiệu, tên sự kiện, thời gian, địa điểm và những thông tin khác cũng phải được kiểm tra để tránh sai sót do AI tạo ra.

Đối với sản phẩm thuê đơn vị bên ngoài thiết kế, sản xuất, cơ quan chủ trì phải xác định rõ yêu cầu về độ chính xác và trách nhiệm kiểm tra, chỉnh sửa. Cơ quan, đơn vị sử dụng chịu trách nhiệm duyệt sản phẩm trước khi đưa ra công chúng; những nội dung chưa đủ cơ sở xác định tính chính xác cần lấy ý kiến cơ quan chuyên môn hoặc đơn vị quản lý di tích, địa điểm liên quan.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng yêu cầu rà soát các sản phẩm đang sử dụng, đã đăng tải hoặc chuẩn bị phát hành; kịp thời dừng sử dụng, thu hồi, gỡ bỏ hoặc thay thế những hình ảnh sai lệch, không phù hợp.