Huế siết chặt quản lý hoạt động cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú

Phức tạp tình trạng căn hộ chung cư cho thuê lưu trú

Tại địa bàn TP Huế hiện có nhiều chung cư đang được chủ căn hộ thực hiện kinh doanh dịch vụ lưu trú. Điều đáng nói, các cơ sở lưu trú này, nhất là homestay tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT khi các đối tượng lợi dụng thuê lưu trú để ẩn náu, hoạt động phạm tội, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Tại chung cư Nera Garden ở phường An Cựu, TP Huế, thời gian qua có nhiều người dân phản ánh, kiến nghị đến cơ quan chức năng về việc sử dụng căn hộ tại dự án chung cư này để kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Cảnh sát QLHC về TTXH Công an TP Huế tăng cường kiểm tra tại các chung cư trên địa bàn.

Theo Sở Xây dựng TP Huế, chung cư Nera Garden là tổ hợp thương mại, shophouse, chung cư thương mại gồm 502 căn hộ ở và 23 căn shophouse. Trường hợp chủ sở hữu căn hộ chung cư không sử dụng căn hộ đúng mục đích của dự án đã được phê duyệt là vi phạm quy định pháp luật. Việc sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở; chia, tách căn hộ không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép… là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định điểm c, khoản 8, Điều 3 Luật Nhà ở năm 2023.

Kiểm tra các căn hộ tại chung cư Nera Garden có người thuê ở.

Công an phường An Cựu, TP Huế cho biết, qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng đơn vị ghi nhận một số chủ căn hộ tại chung cư Nera Garden đưa căn hộ vào kinh doanh dịch vụ lưu trú, dù theo hồ sơ pháp lý chỉ cho phép để ở. Một số cơ sở chưa đáp ứng đủ điều kiện về ANTT; khách lưu trú, nhất là người nước ngoài chưa thực hiện đầy đủ việc đăng ký, khai báo lưu trú, gây khó khăn cho công tác quản lý.

Theo phản ánh của người dân sinh sống tại chung cư Nera Garden, thời gian gần đây, tại chung cư này xảy ra một số vụ việc liên quan đến ANTT như tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích.

Kiểm tra, tuyên truyền chủ cơ sở homestay chấp hành nghiêm quy định về kinh doanh lưu trú.

Cách đây không lâu, Công an phường An Cựu kiểm tra cư trú tại một căn hộ có đăng ký hộ kinh doanh homestay tại chung cư Nera Garden 2. Tại đây cơ quan Công an phát hiện nhóm 5 thanh niên có dấu hiệu nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test ma túy, 3 đối tượng có kết quả dương tính với chất ma túy. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại căn hộ homestay kể trên. Khám xét khẩn cấp, Công an thu giữ một số dụng cụ liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài chung cư Nera Garden, tình trạng người dân thuê lại nhà ở tại một số khu đô thị như Phú Mỹ An, An Cựu City ở TP Huế để hoạt động kinh doanh homestay khi chưa đủ điều kiện về kinh doanh, PCCC và ANTT cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp.

Tăng cường kiểm tra, tuyên truyền

Trước thực trạng kể trên, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an TP Huế đã tham mưu xây dựng kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, homestay trên toàn địa bàn thành phố.

Cảnh sát QLHC về TTXH Công an TP Huế thường xuyên kiểm tra các cơ sở lưu trú để đảm bảo ANTT.

Thượng tá Lê Thanh Tú, Đội trưởng Đội Đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ; ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT và con dấu, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an TP Huế cho biết: Qua kiểm tra cơ sở lưu trú, nhất là homestay, với phương châm “lấy phòng ngừa làm chính”, lực lượng đơn vị đã kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Cảnh sát QLHC về TTXH Công an TP Huế tuyên truyền đến Ban quản trị chung cư, chủ căn hộ cần thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo ANTT.

Mới đây nhất, vào ngày 29/9, lực lượng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an TP Huế đã tổ chức kiểm tra tại chung cư Nera Garden nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại về hoạt động kinh doanh lưu trú và công tác đảm bảo ANTT, an toàn PCCC, CNCH tại khu chung cư này.

Tuyên truyền, vận động mỗi chủ cơ sở kinh doanh trở thành “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an.

“Qua công tác kiểm tra tại các căn hộ chung cư, chúng tôi đã tuyên truyền các chủ căn hộ cần chấp hành nghiêm quy định pháp luật để đảm bảo ANTT, nhất là quy định liên quan đến Luật Nhà ở năm 2023. Khuyến cáo các chủ căn hộ không được thực hiện cho thuê lưu trú tại các căn hộ chỉ cho phép để ở. Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định”, Thượng tá Lê Thanh Tú cho biết thêm.

Đại tá Phan Quốc Hải, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an TP Huế cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị và Công an các địa phương phát hiện trên 20 cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT theo quy định; xử phạt hành chính tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.

“Ngoài lập biên bản xử phạt, lực lượng đơn vị đã yêu cầu và hướng dẫn chủ các cơ sở kinh doanh lưu trú hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT. Đồng thời yêu cầu chủ các cơ sở kinh doanh lưu trú trong quá trình hoạt động cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, chủ động phối hợp với lực lượng Công an trong công tác quản lý cư trú, phòng ngừa tội phạm, góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, lành mạnh và bền vững”, Đại tá Phan Quốc Hải chia sẻ thêm.