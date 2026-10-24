Huế sẽ sớm hoàn thành tu bổ Di tích Đàn Nam Giao

Cổng vào Di tích đàn Nam Giao dưới triều Nguyễn, thành phố Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)
Di tích đàn Nam Giao, thành phố Huế cổ kính giữa rừng thông cổ thụ. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)
Cổng trước của khu vực Trai Cung thuộc Di tích đàn Nam Giao, thành phố Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)
Công trình trong khu vực Trai Cung thuộc Di tích đàn Nam Giao, thành phố Huế được bảo tồn, tu bổ. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)
Công trình trong khu vực Trai Cung thuộc Di tích đàn Nam Giao, thành phố Huế được bảo tồn, tu bổ. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)
Công trình trong khu vực Trai Cung đã được tu bổ, phục hồi, góp phần bảo tồn tổng thể Di tích đàn Nam Giao, thành phố Huế.( Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)
Công trình trong khu vực Trai Cung thuộc Di tích đàn Nam Giao, thành phố Huế được bảo tồn, tu bổ. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)
Công trình trong khu vực Trai Cung đã được tu bổ, phục hồi, góp phần bảo tồn tổng thể Di tích đàn Nam Giao, thành phố Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)
Cổng hậu của khu vực Trai Cung thuộc Di tích đàn Nam Giao, thành phố Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)
Du khách tham quan Di tích Đàn Nam Giao, thành phố Huế.( Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)