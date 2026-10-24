Huế sẽ sớm hoàn thành tu bổ Di tích Đàn Nam Giao

Từ ngày 12/10/2026, xã Ba Lòng đồng loạt ra quân lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông (ATGT), gắn với việc đặt tên đường, đánh số nhà và xây dựng cảnh quan nông thôn. Với địa phương miền núi có nhiều tuyến đường chưa được đặt tên, nhà chưa có số, đây là thay đổi đáng chú ý trong công tác quản lý địa bàn dân cư, góp phần bảo đảm ATGT và nâng cao chất lượng đời sống người dân.