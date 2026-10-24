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Huế sẽ sớm hoàn thành tu bổ Di tích Đàn Nam Giao

Dự kiến cuối tháng 10 đầu tháng 11/2026, việc tu bổ Di tích Đàn Nam Giao, thành phố Huế hoàn thành tất cả hạng mục, sớm hơn khoảng 7 tháng so với thời hạn.

Báo VietnamPlus
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Cổng vào Di tích đàn Nam Giao dưới triều Nguyễn, thành phố Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Cổng vào Di tích đàn Nam Giao dưới triều Nguyễn, thành phố Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Di tích đàn Nam Giao, thành phố Huế cổ kính giữa rừng thông cổ thụ. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Di tích đàn Nam Giao, thành phố Huế cổ kính giữa rừng thông cổ thụ. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Cổng trước của khu vực Trai Cung thuộc Di tích đàn Nam Giao, thành phố Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Cổng trước của khu vực Trai Cung thuộc Di tích đàn Nam Giao, thành phố Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Công trình trong khu vực Trai Cung thuộc Di tích đàn Nam Giao, thành phố Huế được bảo tồn, tu bổ. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Công trình trong khu vực Trai Cung thuộc Di tích đàn Nam Giao, thành phố Huế được bảo tồn, tu bổ. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Công trình trong khu vực Trai Cung thuộc Di tích đàn Nam Giao, thành phố Huế được bảo tồn, tu bổ. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Công trình trong khu vực Trai Cung thuộc Di tích đàn Nam Giao, thành phố Huế được bảo tồn, tu bổ. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Công trình trong khu vực Trai Cung đã được tu bổ, phục hồi, góp phần bảo tồn tổng thể Di tích đàn Nam Giao, thành phố Huế.( Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Công trình trong khu vực Trai Cung đã được tu bổ, phục hồi, góp phần bảo tồn tổng thể Di tích đàn Nam Giao, thành phố Huế.( Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Công trình trong khu vực Trai Cung thuộc Di tích đàn Nam Giao, thành phố Huế được bảo tồn, tu bổ. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Công trình trong khu vực Trai Cung thuộc Di tích đàn Nam Giao, thành phố Huế được bảo tồn, tu bổ. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Công trình trong khu vực Trai Cung đã được tu bổ, phục hồi, góp phần bảo tồn tổng thể Di tích đàn Nam Giao, thành phố Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Công trình trong khu vực Trai Cung đã được tu bổ, phục hồi, góp phần bảo tồn tổng thể Di tích đàn Nam Giao, thành phố Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Cổng hậu của khu vực Trai Cung thuộc Di tích đàn Nam Giao, thành phố Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Cổng hậu của khu vực Trai Cung thuộc Di tích đàn Nam Giao, thành phố Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Du khách tham quan Di tích Đàn Nam Giao, thành phố Huế.( Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Du khách tham quan Di tích Đàn Nam Giao, thành phố Huế.( Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/hue-se-som-hoan-thanh-tu-bo-di-tich-dan-nam-giao-post1143923.vnp