Huế sẽ kiểm tra đột xuất cơ sở nguy cơ cao về an toàn thực phẩm

Tăng cường kiểm tra

Từ ngày 14-28/9, Đoàn kiểm tra của Sở Y tế TP Huế đã kiểm tra 17 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể tại trường học, khu kinh tế, khu công nghiệp.

Nội dung kiểm tra tập trung vào hồ sơ hành chính, pháp lý như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc giấy tờ chứng minh thuộc diện không phải cấp giấy theo quy định.

Đoàn kiểm tra Sở Y tế TP Huế kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở. Ảnh: A.N.

Đoàn cũng kiểm tra hồ sơ khám sức khỏe, tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, hợp đồng mua bán thực phẩm và các giấy tờ liên quan. Bên cạnh hồ sơ, các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở được kiểm tra về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, con người, việc thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn.

Theo Sở Y tế TP Huế, đa số cơ sở được kiểm tra có chuyển biến tích cực trong chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm, ý thức trách nhiệm được nâng lên. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục.

Trong đó, một số cơ sở có cống rãnh thoát nước thải khu vực bếp bị ứ đọng, không được che kín. Một số nơi chưa có đủ dụng cụ chế biến, bảo quản và sử dụng riêng đối với thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã qua chế biến.

Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khắc phục những tồn tại được chỉ ra qua kiểm tra, đồng thời xử lý các trường hợp có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

BSCKII Nguyễn Hà Nhật Linh, Chánh văn phòng Sở Y tế TP Huế cho biết, ngành y tế sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, đặc biệt là những bếp ăn phục vụ số lượng lớn người ăn, đông công nhân.

Trọng tâm kiểm tra, giám sát là nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện chế biến, bảo quản, vận chuyển, việc thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định.

Sở Y tế sẽ phối hợp với các sở, ngành và địa phương tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất tại các cơ sở có nguy cơ cao, kịp thời yêu cầu khắc phục tồn tại và xử lý vi phạm theo quy định. Cùng với đó, đẩy mạnh hướng dẫn, tập huấn cho doanh nghiệp và người trực tiếp chế biến thực phẩm nhằm chủ động nhận diện, kiểm soát nguy cơ và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.

Xử lý ra sao vụ ngộ độc tại Công ty Scavi Huế?

Liên quan đến vụ 222 người ngộ độc thực phẩm tại Công ty Scavi Huế xảy ra hôm 11/9, Sở Y tế cho biết, sau khi có kết quả kiểm nghiệm và xác định nguyên nhân, Sở Y tế đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát hồ sơ, đối chiếu các quy định pháp luật và xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Sở Y tế sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu, thực hiện các bước xử lý vi phạm hành chính theo đúng thẩm quyền, trình tự và quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm được xác định.

Theo Sở Y tế TP Huế, trước khi xảy ra vụ ngộ độc, vào ngày 8/5/2025, Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm đã kiểm tra bếp ăn tập thể của Công ty Scavi Huế do Công ty TNHH MTV Huế Thành cung cấp dịch vụ ăn uống.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở lưu trữ đầy đủ hồ sơ hành chính, pháp lý gồm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hồ sơ khám sức khỏe, hồ sơ tập huấn và danh sách xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, hợp đồng mua bán thực phẩm cùng các giấy tờ kèm theo.

Cơ sở cũng chấp hành các quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ. Chủ cơ sở và người lao động đáp ứng các quy định về sức khỏe, kiến thức và thực hành. Việc kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn được thực hiện theo quy định của Bộ Y tế.

Lực lượng chức năng kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Ảnh: A.N.

PGS.TS Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP Huế cho biết, để chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, ngành y tế khuyến cáo các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là bếp ăn tập thể và cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu đầu vào.

Các cơ sở chỉ sử dụng thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có hợp đồng và hồ sơ chứng minh nguồn gốc theo quy định, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc hoặc hết hạn sử dụng.

Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị chế biến, bảo quản phải được duy trì đúng quy chuẩn. Các cơ sở cần thực hiện nghiêm việc kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định để phục vụ truy xuất, điều tra khi xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm. Nhân viên phải được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm định kỳ.

Đối với người dân, khi lựa chọn thực phẩm cần ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, còn hạn sử dụng, không sử dụng thực phẩm có màu sắc, mùi vị bất thường hoặc nghi ngờ bị ô nhiễm.

Như Báo Sức khỏe & Đời sống thông tin, vụ ngộ độc thực phẩm tại Công ty Scavi Huế khiến 222 người nhập viện điều trị. Trong đó, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 tiếp nhận 198 bệnh nhân, Trung tâm Y tế Phong Điền điều trị 24 bệnh nhân. Đến nay, tất cả bệnh nhân hồi phục sức khỏe và được xuất viện. Trường hợp xuất hiện triệu chứng sớm nhất được ghi nhận lúc 13h ngày 10/9. Đến 9h ngày 11/9, một số công nhân có các triệu chứng đau bụng, sốt, nôn và tiêu chảy được bộ phận y tế Công ty Scavi Huế sơ cứu, xử lý ban đầu. Do số lượng công nhân có triệu chứng tương tự tăng liên tục, công ty chuyển các bệnh nhân đến cơ sở y tế điều trị. Theo Sở Y tế TP Huế, qua điều tra dịch tễ, triệu chứng lâm sàng cùng kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm và bệnh phẩm, nguyên nhân vụ ngộ độc liên quan đến vi khuẩn Escherichia coli và Bacillus cereus xuất hiện trong một số món ăn tại bếp ăn tập thể của Công ty Scavi Huế gồm thịt gà bóp, xà lách bóp bò trứng, phở trộn chay, bánh cuốn chay và bún chay.