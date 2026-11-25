Hiện trường sạt lở đất đá từ taluy dương tại Km61+250 Quốc lộ 49, đoạn qua địa phận xã A Lưới 5, thành phố Huế. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 25/11, mưa lớn khiến đất đá từ taluy dương sạt xuống mặt đường tại Km61+250, Quốc lộ 49, đoạn qua địa phận xã A Lưới 5, thành phố Huế, gây tắc nghẽn giao thông.

Theo ông Lê Công Diễn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Huế, do ảnh hưởng của mưa lớn, đất đá taluy dương tại Km61+250, Quốc lộ 49 (địa phận xã A Lưới 5, thành phố Huế) bất ngờ sạt xuống mặt đường, chắn ngang tuyến giao thông, khiến các phương tiện không thể lưu thông qua khu vực xảy ra sự cố.

Ngay sau khi nhận được thông tin, các đơn vị chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, huy động máy móc, thiết bị và nhân lực tổ chức xử lý khối lượng đất đá sạt lở, giải phóng mặt đường.

Công tác khắc phục được triển khai khẩn trương nhằm sớm khôi phục giao thông, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân trên tuyến.

Dự kiến, đến cuối giờ chiều 25/11, nếu thuận lợi tuyến đường sẽ được khắc phục và lưu thông giao thông trở lại.

Trong thời gian khắc phục sự cố, các lực lượng chức năng đang tổ chức bảo đảm an toàn tại khu vực sạt lở, hướng dẫn người dân di chuyển, đồng thời kiểm soát việc lưu thông nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn.

Người tham gia giao thông qua khu vực này được khuyến cáo chú ý quan sát, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và chủ động lựa chọn phương án di chuyển phù hợp.

Theo cảnh báo của cơ quan chức năng, mưa lớn kéo dài tại khu vực miền núi có thể làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất, đá, nhất là tại những vị trí có taluy cao, địa hình dốc dọc các tuyến giao thông.

Do vậy, người dân cần chú ý theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động nắm thông tin những vị trí có nguy cơ sạt lở để phòng tránh./.