Huế: Sạt lở bờ biển Thuận An, rà soát phương án di dời dân

Sóng biển và triều cường đã làm sạt lở một đoạn bờ biển dài khoảng 100m, xâm thực sâu vào đất liền khoảng 20m. Ảnh: N.Do

Bờ biển bị xâm thực

Theo thông tin địa phương, những ngày qua, ảnh hưởng của bão khiến khu vực ven biển phường Thuận An xuất hiện sóng lớn, triều cường, tác động đến một số tuyến đường ven biển và gây sạt lở bờ biển.

Tại tổ dân phố An Hải, đoạn bờ biển bị sạt lở dài khoảng 100 m, xâm thực sâu vào đất liền khoảng 20 m. Diễn biến này đặt ra nguy cơ mất an toàn đối với hạ tầng và các hộ dân sinh sống gần khu vực bị ảnh hưởng.

Mưa lớn, gió mạnh và sóng cao tiếp tục gây khó khăn cho việc tiếp cận hiện trường, kiểm tra và triển khai biện pháp khắc phục.

Sóng biển và triều cường đã làm sạt lở một đoạn bờ biển dài khoảng 100m, xâm thực sâu vào đất liền khoảng 20m. Ảnh: N.Do

Chuẩn bị phương án bảo đảm an toàn cho người dân

Chủ tịch UBND phường Thuận An Lê Đình Phong cho biết, ngay sau khi phát hiện sạt lở, địa phương đã chỉ đạo các đơn vị liên quan theo dõi sát diễn biến, nắm tình hình để xây dựng phương án xử lý.

Trước mắt, phường tập trung rà soát những hộ dân sinh sống gần khu vực nguy hiểm, chủ động chuẩn bị phương án di dời khi cần thiết, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

UBND phường Thuận An đồng thời tổng hợp tình hình, báo cáo UBND TP Huế để xin ý kiến chỉ đạo và hỗ trợ phương án xử lý, khắc phục sạt lở.

Trong khi chờ giải pháp khắc phục, việc theo dõi diễn biến tại hiện trường và chuẩn bị phương án di dời là nhiệm vụ trước mắt của địa phương. Kiểm soát nguy cơ sạt lở, bảo vệ không gian ven biển cũng gắn trực tiếp với yêu cầu giữ gìn môi trường sống và ổn định sinh kế của cộng đồng.