Huế sắp xếp 6 Ban QLDA thành 3 đơn vị mới

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND TP Huế, vừa ký các quyết định thành lập Ban QLDA giao thông và nông nghiệp TP Huế, Ban QLDA Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương và Ban QLDA Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại 6 Ban QLDA hiện có. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1-10-2026.

Huế thành lập 3 Ban QLDA mới từ 6 đơn vị hiện có.

Theo Quyết định số 3167/QĐ-UBND, Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông và Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn được hợp nhất để thành lập Ban QLDA giao thông và nông nghiệp TP Huế.

Đây là đơn vị sự nghiệp công lập chuyên ngành, thực hiện quản lý các dự án quy mô lớn, trọng điểm trong lĩnh vực giao thông, thủy lợi; các dự án sử dụng nguồn vốn ODA, trong đó có dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - tiểu dự án TP Huế.

Ngoài chức năng đầu tư xây dựng, Ban QLDA giao thông và nông nghiệp TP Huế còn thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án được giao làm chủ đầu tư.

Tại Quyết định số 3173/QĐ-UBND, TP Huế thành lập Ban QLDA Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương trên cơ sở tổ chức lại Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1 và Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 2.

Đơn vị này có chức năng quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, công trình công cộng; thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn khu vực Bắc Sông Hương.

Phạm vi quản lý của Ban QLDA Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương gồm các phường Kim Long, Hương An, Phú Xuân, Dương Nỗ, Hòa Châu, Thuận An, Mỹ Thượng, Phong Điền, Phong Dinh, Phong Phú, Phong Quảng, Phong Thái, Hương Trà, Kim Trà và các xã Quảng Điền, Đan Điền, Bình Điền, A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5.

Trong khi đó, Ban QLDA Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị và Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 3.

Ban QLDA Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương tiếp nhận toàn bộ dự án, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư từ 2 đơn vị tiền thân để tiếp tục quản lý, triển khai theo địa bàn được phân công.

Theo các quyết định, 3 Ban QLDA mới đều có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Mỗi đơn vị có giám đốc và không quá 3 phó giám đốc.

Về cơ cấu chuyên môn, mỗi ban được tổ chức 5 phòng gồm: Phòng Tài chính - Tổng hợp; Phòng Kế hoạch hoặc Phòng Kế hoạch và Quản lý dự án; Phòng Kỹ thuật; Phòng Thẩm định; Phòng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

UBND TP Huế quy định trong thời gian đầu tổ chức lại, số lượng cấp phó của người đứng đầu đơn vị và các phòng chuyên môn có thể cao hơn quy định. Tuy nhiên, chậm nhất 5 năm kể từ ngày các quyết định có hiệu lực, các đơn vị phải kiện toàn, bảo đảm đúng số lượng cấp phó theo quy định.

Chủ tịch UBND TP Huế giao các Ban QLDA phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ; tổ chức tiếp nhận các dự án; đồng thời sắp xếp, bố trí công tác và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động sau khi tổ chức lại.

Việc tổ chức lại 6 Ban QLDA thành 3 đơn vị mới sẽ được triển khai từ ngày 1-10-2026.