Huế sắp đấu giá khu 'đất vàng' ven sông Hương làm khách sạn 5 sao

Theo Cổng thông tin điện tử TP Huế, Công ty Đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị đang phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khách sạn cao cấp, tiêu chuẩn từ 5 sao trở lên tại các khu đất số 22-24 và 26-30A đường Lê Lợi, phường Thuận Hóa. Thời gian đấu giá vào 8h ngày 31/10.

Khu đất nằm tại khu vực trung tâm TP Huế, nằm ngay trên tuyến đường huyết mạch Lê Lợi – cung đường dọc sông Hương. Khu đất nằm trong khu vực tuyến đường Hoàng Hoa Thám, Trương Định, Phạm Hồng Thái và Bà Huyện Thanh Quan. Đây cũng là nơi có hệ thống hạ tầng tương đối hoàn chỉnh và nằm gần nhiều điểm đến du lịch, văn hóa của thành phố.

Theo phương án đấu giá, khu đất có tổng diện tích 11.076 m². Trong đó, 387 m² nằm trong chỉ giới quy hoạch, còn 10.688 m² nằm ngoài chỉ giới quy hoạch và được đưa ra đấu giá.

Theo chủ trương đầu tư được điều chỉnh, dự án hướng tới xây dựng một khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 5 sao trở lên, với tổng mức đầu tư dự kiến ít nhất 875 tỷ đồng. Con số này chưa bao gồm tiền thuê đất, tiền mua tài sản hiện hữu trên đất và một số chi phí hoàn thiện khác tùy theo đặc điểm của công trình.

Trong đó, vốn tự có của nhà đầu tư là 175 tỷ đồng, 700 tỷ đồng huy động từ các tổ chức tín dụng (tương đương 80% tổng đầu tư).

Để chứng minh năng lực tài chính, nhà đầu tư phải cung cấp báo cáo tài chính của hai năm gần nhất đã được kiểm toán độc lập cùng các tài liệu liên quan. Nguồn vốn chủ sở hữu cam kết dành cho dự án cũng phải được chứng minh chưa sử dụng cho các dự án khác.

Đối với phần vốn huy động, hồ sơ phải có tài liệu thể hiện khả năng thu xếp vốn, chẳng hạn cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, tổ chức tín dụng hoặc các hình thức bảo đảm năng lực tài chính phù hợp.

Nguồn lực này không chỉ phục vụ quá trình xây dựng khách sạn mà còn phải bảo đảm khả năng thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến tiền thuê đất và tiền mua tài sản gắn liền với đất.

Về thời gian thực hiện dự án, UBND TP Huế yêu cầu không quá 60 tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Khi hoàn thành, dự án được định hướng cung cấp các dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng, hội nghị, hội thảo và tổ chức sự kiện chất lượng cao, qua đó bổ sung nguồn cung dịch vụ du lịch cao cấp cho TP Huế.

Hiện vị trí dự án nằm gần trục cảnh quan sông Hương và có khả năng kết nối với nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng như Đại Nội, cầu Trường Tiền, phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu và hệ thống công viên ven sông. Vì vậy, công trình cũng được yêu cầu bảo đảm sự hài hòa về kiến trúc, cảnh quan với trục đường Lê Lợi và định hướng phát triển đô thị di sản của Huế.

Về việc đấu giá, giá khởi điểm quyền sử dụng đất được xác định ở mức gần 517 tỷ đồng cho toàn bộ thời hạn thuê. Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải đặt trước hơn 103 tỷ đồng, tương đương khoảng 20% giá khởi điểm. Bước giá của cuộc đấu giá là 10,34 tỷ đồng.