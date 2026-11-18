Ngày 18-11, Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh chủ trì Hội nghị đối thoại với thanh niên trên địa bàn TP Huế năm 2026, với chủ đề “Tuổi trẻ Huế tiên phong phát triển kinh tế xanh, xây dựng xã hội số”.

Hội nghị tập trung vào những vấn đề thanh niên quan tâm trong khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ và đưa sáng kiến vào thực tiễn.

Đông đảo học sinh, sinh viên tham dự hội nghị

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Huế ghi nhận tinh thần cống hiến, dấn thân của tuổi trẻ, đồng thời nhấn mạnh di sản, cảnh quan, lịch sử và văn hóa Huế là nguồn lực để thanh niên phát huy sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển quê hương, đất nước.

Chủ tịch UBND TP Huế thông tin, bên cạnh kênh “Hiến kế” trên Hue-S, TP Huế đang chuẩn bị đưa Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào hoạt động, tạo không gian để học sinh, sinh viên chia sẻ ý tưởng, thử nghiệm mô hình và kết nối doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TP Huế khuyến khích thanh niên dám nghĩ, dám làm, chủ động vượt khó, biến khát vọng thành hành động thiết thực, đóng góp vào sự phát triển của thành phố.

Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh tặng quà, biểu dương 10 gương thanh niên tiêu biểu

Dịp này, Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh tặng quà, biểu dương 10 gương thanh niên tiêu biểu. Qua đó, ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của tuổi trẻ trong khởi nghiệp kinh tế xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.