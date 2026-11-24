Video: Đoàn diễu hành xe đạp ở Huế chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Sáng 24-11, tại Quảng trường Ngọ Môn (Đại Nội Huế), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức chương trình “Diễu hành bằng xe đạp chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam”. Hoạt động nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời lan tỏa tình yêu di sản và nâng cao ý thức cộng đồng trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Huế.

Chương trình bố trí 200 xe đạp GCOO phục vụ đoàn diễu hành.

Chương trình bố trí 200 xe đạp GCOO phục vụ người tham gia. Ban Tổ chức khuyến khích các thành viên mặc áo dài truyền thống khi tham gia diễu hành, tạo nên hình ảnh đẹp, kết hợp nét văn hóa đặc trưng của Cố đô với hoạt động cộng đồng năng động.

Đoàn diễu hành xuất phát và kết thúc tại Quảng trường Ngọ Môn, theo lộ trình: Ngọ Môn - đường Lê Huân - đường Ông Ích Khiêm - Cửa Nhà Đồ - đường Lê Duẩn - cầu Nguyễn Hoàng - đường Bùi Thị Xuân - đường Lê Lợi - cầu Phú Xuân - Cửa Ngăn - Ngọ Môn.

Người tham gia được khuyến khích mặc áo dài truyền thống.

Hành trình đi qua nhiều tuyến đường và không gian cảnh quan đặc trưng của thành phố, góp phần giới thiệu vẻ đẹp kiến trúc, cảnh quan đô thị và nhịp sống Huế đến người dân, du khách. Qua đó, chương trình tạo cơ hội để cộng đồng trực tiếp tham gia hoạt động văn hóa, tăng cường sự gắn kết giữa con người với di sản và không gian đô thị Cố đô.

Việc lựa chọn xe đạp làm phương tiện diễu hành còn thể hiện thông điệp khuyến khích giao thông xanh, thân thiện với môi trường, rèn luyện sức khỏe và xây dựng lối sống tích cực. Đây cũng là cách kết nối các giá trị di sản với đời sống đương đại, hướng đến sự hài hòa giữa bảo tồn văn hóa và phát triển đô thị bền vững.

Hành trình góp phần quảng bá kiến trúc, cảnh quan và nhịp sống đô thị Cố đô.

Thông qua chương trình, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế kỳ vọng tiếp tục khơi dậy tình yêu văn hóa, nhất là trong thế hệ trẻ; khuyến khích cộng đồng chủ động tham gia gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống, góp phần xây dựng hình ảnh Huế là đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan và thân thiện với môi trường.