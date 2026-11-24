Các bạn trẻ tham quan Đại Nội Huế sáng 24/11.

Di sản kết nối cộng đồng

Sáng 24/11, tại Đại Nội Huế, dòng người đến tham quan, khám phá di sản đông vui hơn thường lệ. Trong không khí đặc biệt của Ngày Văn hóa Việt Nam, nhiều người dân và du khách dành thời gian tìm hiểu những dấu ấn lịch sử, kiến trúc và văn hóa triều Nguyễn. Đây không chỉ là dịp để người dân thêm gắn bó với các giá trị văn hóa dân tộc mà còn là cơ hội để du khách quốc tế cảm nhận sâu hơn chiều sâu văn hóa và sức hấp dẫn của vùng đất Cố đô. Chị Kim Mi Kyung, du khách Hàn Quốc, chia sẻ: “Tôi rất vui khi đến Huế trong dịp này, được mặc áo dài, đội nón lá và tìm hiểu thêm về văn hóa, di sản của các bạn”.

Với người dân Cố đô, Ngày Văn hóa Việt Nam không đơn thuần là một ngày nghỉ mới mà còn mở ra kỳ vọng về vị trí, vai trò của văn hóa trong đời sống đương đại. Chị Nguyễn Huỳnh Anh Văn, người dân phường Thuận Hóa bày tỏ: “Huế từng là Cố đô và nay là thành phố trực thuộc Trung ương. Tôi kỳ vọng Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức không chỉ mang lại cho người dân một ngày nghỉ mà còn tạo động lực để văn hóa Việt Nam ngày càng phát triển”.

Không khí ngày hội không chỉ hiện diện tại các điểm di sản, chương trình nghệ thuật mà còn lan tỏa trong những sinh hoạt bình dị ở khu dân cư. Tại tổ dân phố 11, phường Thuận Hóa, việc treo cờ Tổ quốc được thông báo và triển khai từ sớm. Trên các tuyến đường, sắc đỏ của lá cờ hòa cùng nhịp sống thường ngày, tạo nên không khí trang trọng, tươi vui trong ngày lễ.

Với anh Nguyễn Đông Anh, Tổ trưởng tổ dân phố 11, văn hóa không nhất thiết phải bắt đầu từ những hoạt động quy mô lớn mà hiện diện ngay trong cách mỗi người ứng xử với nhau. “Văn hóa không phải là những hoạt động lớn lao mà chính là tình làng nghĩa xóm, cách mọi người ứng xử, đối đãi với nhau trong cuộc sống hằng ngày. Xây dựng được một cộng đồng văn minh, giàu tình nghĩa cũng chính là xây dựng văn hóa”, anh Đông Anh chia sẻ.

Mở rộng không gian thụ hưởng

Ngày nghỉ đầu tiên nhân Ngày Văn hóa Việt Nam cũng là dịp để nhiều người dành thời gian cho những hoạt động vốn chưa có điều kiện thực hiện trong ngày thường như, đến rạp chiếu phim, tham quan bảo tàng, khám phá các di tích, di sản. Cách gọi “Tết Văn hóa” vì thế trở nên gần gũi, bởi ngày nghỉ không chỉ mang ý nghĩa thư giãn mà còn tạo thêm cơ hội để mỗi người gắn kết với gia đình, cộng đồng và những giá trị tinh thần.

Là thành phố di sản, Huế có nhiều lợi thế để phát huy giá trị văn hóa, mở rộng cơ hội cho người dân tiếp cận và thụ hưởng. Thời gian qua, thành phố chú trọng triển khai các phong trào “Mỗi xã, phường - Một không gian văn hóa cộng đồng” và “Một địa phương - Một câu chuyện văn hóa”.

Du khách nước ngoài hào hứng khi tham quan các điểm di tích ở Huế trong Ngày Văn hóa Việt Nam.

Thông qua đó, những giá trị đặc trưng gắn với lịch sử, con người, làng nghề và đời sống của từng địa phương được khơi dậy, gìn giữ và giới thiệu rộng rãi hơn. Đây cũng là cách đưa văn hóa hiện diện gần gũi hơn trong đời sống cộng đồng, thay vì chỉ giới hạn trong các không gian di sản hay những chương trình nghệ thuật tập trung.

Đánh giá về ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam, nhà nghiên cứu Văn hóa Huế Nguyễn Xuân Hoa cho rằng, việc Chính phủ quyết định dành một ngày nghỉ trong năm để tôn vinh văn hóa là điều rất đáng quý. Đây không đơn thuần là ngày người dân tạm gác công việc thường nhật mà còn là dịp để mỗi người có thêm thời gian tiếp cận, tham gia các hoạt động văn hóa đa dạng.

Theo ông Nguyễn Xuân Hoa, việc Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) được tổ chức liền kề Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương xây dựng chuỗi hoạt động, kết nối không gian di sản với đời sống cộng đồng.

“Dù mới là năm đầu tiên triển khai nhưng không khí hưởng ứng khá sôi động. Tôi vừa đến dạo chơi ở đồi Vọng Cảnh và nhận thấy người dân tập trung đông đúc như một ngày hội. Dù không có cơ quan nào tổ chức hoạt động biểu diễn văn hóa cụ thể, mọi người vẫn tự tìm đến để nghỉ ngơi, vui chơi. Đó là tín hiệu tích cực, cho thấy ngày nghỉ này bước đầu tạo được hiệu ứng xã hội”, ông Nguyễn Xuân Hoa nhận định.

Tuy nhiên, để ngày lễ thực sự trở thành dịp người dân được thụ hưởng văn hóa, thành phố cần có thêm những chính sách và cách tổ chức phù hợp với đặc thù của một thành phố di sản. Theo ông Nguyễn Xuân Hoa, thành phố có thể nghiên cứu chính sách miễn phí hoặc ưu đãi vé tham quan trong Ngày Văn hóa Việt Nam, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các giá trị di sản thuận lợi hơn. Cùng với chính sách thụ hưởng, các hoạt động hưởng ứng cũng cần được tổ chức rộng khắp, không chỉ tập trung ở khu vực trung tâm hay trong khuôn khổ những chương trình do sở, ngành thành phố triển khai.

“Mỗi phường, xã cần có những hoạt động văn hóa phù hợp với đặc điểm và nhu cầu của người dân trên địa bàn. Không nhất thiết phải tổ chức những chương trình lớn, quan trọng là tạo được không gian để mọi người gặp gỡ, tham gia và thụ hưởng văn hóa”, ông Nguyễn Xuân Hoa đề xuất.