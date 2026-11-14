Huế rộn ràng sắc màu văn hóa với chuỗi hoạt động đặc sắc trong tháng 11

Ảnh minh họa. (Ảnh: Hải Âu/TTXVN)

Tháng 11/2026, thành phố Huế sẽ trở thành điểm hẹn của nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm cộng đồng đặc sắc, hướng đến chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Với chuỗi 12 hoạt động diễn ra từ giữa đến cuối tháng, sự kiện không chỉ góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống mà còn tạo thêm sức hút cho du lịch Cố đô, mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ cho người dân và du khách.

Mở đầu chuỗi hoạt động là Triển lãm Trại sáng tác điêu khắc quốc tế “Ấn tượng Huế, Việt Nam - 2026," diễn ra đến ngày 15/11 tại công viên dọc bờ Bắc sông Hương, đoạn từ Nghinh Lương Đình đến chân cầu Dã Viên.

Không gian triển lãm ngoài trời mang đến cơ hội để công chúng thưởng lãm những tác phẩm điêu khắc nghệ thuật, đồng thời cảm nhận sự giao thoa giữa sáng tạo đương đại với cảnh quan và di sản văn hóa Huế.

Tiếp đó, từ ngày 20-23/11, tại Đại Nội Huế sẽ diễn ra hoạt động trải nghiệm các trò chơi cung đình và dân gian như đầu hồ, bài vụ, xăm hường, thả thơ. Đây là dịp để người dân và du khách tìm hiểu những hình thức giải trí từng gắn bó với đời sống cung đình cũng như sinh hoạt văn hóa truyền thống của người dân xứ Huế.

Ngày 22/11 là một trong những thời điểm nổi bật của chuỗi sự kiện với nhiều hoạt động mỹ thuật, văn học và giao lưu văn hóa. Tại Điện Kiến Trung, Đại Nội Huế, Trại sáng tác “Mỹ thuật và Di sản” sẽ tổ chức bế mạc, kết hợp triển lãm tranh “Phong cảnh Huế," dự kiến kéo dài đến ngày 23/11, giới thiệu những góc nhìn nghệ thuật về cảnh sắc và di sản vùng đất Cố đô.

Cùng ngày, tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, công chúng có dịp khám phá thơ Ngự chế của vua Thiệu Trị thông qua hình thức triển lãm ứng dụng công nghệ số. Hoạt động góp phần đưa di sản văn học cung đình đến gần hơn với công chúng bằng phương thức tiếp cận hiện đại.

Bên cạnh đó, cuộc thi thư pháp chữ Hàn Quốc và chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam-Hàn Quốc cũng được tổ chức tại Điện Kiến Trung hoặc Nhà hát Duyệt Thị Đường, tạo không gian kết nối văn hóa, nghệ thuật giữa hai quốc gia.

Đặc biệt, vào lúc 19 giờ ngày 22/11, chương trình nghệ thuật “Tình khúc Huế” sẽ diễn ra tại Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh thành phố Huế, kết hợp khai mạc Không gian Văn hóa cộng đồng. Đây được kỳ vọng là điểm nhấn nghệ thuật, mang đến những giai điệu giàu cảm xúc về Huế, đồng thời mở ra không gian gặp gỡ, giao lưu và trải nghiệm các giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương.

Không khí lễ hội tiếp tục lan tỏa trong hai ngày 23-24/11 với nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng. Tại Trung tâm Văn hóa-Du lịch-Điện ảnh thành phố Huế, Không gian văn hóa và trải nghiệm cộng đồng sẽ giới thiệu các hoạt động về nhiếp ảnh, sách, áo dài, nghề thủ công truyền thống, thư pháp và Ca Huế. Thông qua những trải nghiệm đa dạng, chương trình góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa Huế trong đời sống đương đại, đồng thời tạo điều kiện để du khách trực tiếp tìm hiểu, tương tác và khám phá các giá trị bản địa.

Ngày 23/11, lễ công bố và trao giải Cuộc thi nhiếp ảnh “Huế - Kinh đô xưa, trải nghiệm mới” sẽ được tổ chức tại tiền sảnh Trung tâm Văn hóa-Du lịch-Điện ảnh thành phố.

Dịp này, 100 tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc sẽ được giới thiệu, phản ánh vẻ đẹp của di sản, cảnh quan, con người Huế cũng như những trải nghiệm mới mẻ của thành phố trong quá trình phát triển.

Cũng trong ngày, chương trình biểu diễn nghệ thuật tôn vinh di sản Nhã nhạc cung đình Huế sẽ diễn ra tại khu vực tiền sảnh trung tâm, góp phần đưa loại hình âm nhạc cung đình đặc sắc đến gần hơn với công chúng.

Điểm nhấn khép lại chuỗi hoạt động là chương trình nghệ thuật chào mừng “Ngày Văn hóa Việt Nam," diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 24/11 tại tiền sảnh Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh thành phố Huế. Trong trường hợp thời tiết không thuận lợi, chương trình sẽ được tổ chức tại hội trường.

Cùng ngày, hoạt động diễu hành xe đạp qua các tuyến phố trung tâm thành phố sẽ tạo nên không khí sôi nổi, lan tỏa thông điệp về tình yêu văn hóa, di sản và lối sống cộng đồng.

Lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố Huế, cũng được tổ chức, thể hiện lòng thành kính và sự tri ân đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Với sự kết hợp giữa hoạt động trưng bày, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, trải nghiệm di sản và giao lưu cộng đồng, chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Huế được kỳ vọng tạo nên không khí văn hóa sôi động trong tháng 11/2026.

Không chỉ là dịp để tôn vinh, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống, các hoạt động còn góp phần làm mới trải nghiệm du lịch, khẳng định sức hấp dẫn của một đô thị di sản giàu bản sắc, nơi các giá trị truyền thống luôn được gìn giữ và tiếp nối trong nhịp sống hiện đại.

Tháng 11 này, Huế không chỉ mời gọi du khách đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp trầm mặc của những công trình di sản mà còn mở ra hành trình khám phá văn hóa đa sắc màu, nơi mỗi hoạt động đều là một cơ hội để cảm nhận sâu sắc hơn về con người, lịch sử và bản sắc của vùng đất Cố đô./.