Ngày 28/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế phối hợp với xã Bình Điền, xã A Lưới 5 và Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế kiểm tra thực tế tại 3 vị trí Km61+250, Km67+800 và Km75+300 trên tuyến quốc lộ 49.

Khẩn trương rà soát điểm sạt lở, lắp đèn năng lượng mặt trời bảo đảm an toàn trên quốc lộ 49 ở Huế.

Theo Sở Xây dựng TP Huế, tuyến quốc lộ 49 kết nối khu vực trung tâm thành phố với các xã miền núi A Lưới, có địa hình phức tạp, nhiều đoạn đường nằm sát sườn núi, ven sông.

Qua kiểm tra, tại một số vị trí đã xuất hiện tình trạng sạt lở mái taluy, xói lở nền đường, đất, đá tràn xuống mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là trong điều kiện mưa lớn kéo dài.

Ngay tại hiện trường, các đơn vị đã trao đổi, đánh giá mức độ nguy hiểm tại từng vị trí, thống nhất các giải pháp cảnh báo, phân luồng, điều tiết giao thông và khắc phục sạt lở. Đồng thời, tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, chủ động ứng phó với các tình huống phát sinh.

Theo đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế đã phối hợp với UBND các xã Bình Điền, A Lưới 3, A Lưới 5 và Sở Xây dựng TP Huế khảo sát các vị trí dự kiến lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời trên tuyến quốc lộ 49.

Tại hiện trường, các đơn vị đã thống nhất phương án cắm biển cảnh báo, rào chắn, phân luồng giao thông và bố trí lực lượng ứng trực xử lý đất đá tràn mặt đường.

Qua khảo sát, đoàn công tác thống nhất lựa chọn 20 vị trí dự kiến lắp đặt đèn chiếu sáng, với tổng kinh phí khoảng 120 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa; đồng thời giao UBND xã A Lưới 3 làm đầu mối thực hiện các thủ tục đề nghị Sở Xây dựng cấp phép xây dựng theo quy định.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế khuyến cáo người dân khi lưu thông trên các tuyến đường miền núi trong điều kiện mưa lớn cần chú ý quan sát, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn; tuyệt đối không tự ý đi vào khu vực đã được đặt biển cảnh báo, rào chắn và nghiêm túc chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Trước đó, khoảng 13h50 ngày 25/11, tại Km 61+250 trên quốc lộ 49 qua xã A Lưới 5 đã xảy ra sạt lở ta luy dương, với chiều dài ảnh hưởng khoảng 20m. Đất đá từ ta luy đổ xuống mặt đường với khối lượng hơn 400m³, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện qua lại trên tuyến.

Tuyến quốc lộ 49 có chiều dài hơn 90km, là tuyến giao thông ngang huyết mạch thuộc hành lang kinh tế Đông - Tây giữa Việt Nam và Lào, kết nối các xã vùng cao A Lưới với trung tâm TP Huế. Sự cố sạt lở trên tuyến đường này gây trở ngại cho việc đi lại và giao thương của người dân vùng miền núi.