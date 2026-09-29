Huế ra quân xử lý xe quá khổ quá tải

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Huế về tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với phương tiện chở hàng hóa quá khổ, quá tải, tự ý cải tạo, thay đổi kích thước thành thùng, chiều 28-9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế tổ chức ra quân thực hiện chuyên đề trên địa bàn.

Ngay trong ngày đầu, Phòng Cảnh sát giao thông tập trung lực lượng, phương tiện, thành lập 6 tổ công tác tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn. Trọng tâm là các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 49, các tuyến đường nội thị và tỉnh lộ.

CSGT hiệu lệnh dừng xe có dấu hiệu vi phạm.

Các tổ công tác triển khai tuần tra cơ động kết hợp kiểm soát tại các điểm trên tuyến, địa bàn được phân công. Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra phương tiện có dấu hiệu chở hàng vượt quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo, thay đổi kích thước thành thùng và các hành vi vi phạm liên quan.

Trực tiếp kiểm tra công tác triển khai tại các tuyến, địa bàn, Đại tá Lê Viết Phương, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, yêu cầu các tổ công tác nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đồng thời, quá trình kiểm tra, xử lý phải bảo đảm đúng quy định, không để xảy ra tình trạng né tránh, bỏ lọt vi phạm.

Qua hơn 4 giờ triển khai, từ 13h đến 17h30 ngày 28-9, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện, lập biên bản 15 trường hợp với 30 lỗi vi phạm.

Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra phương tiện có dấu hiệu chở hàng vượt quá tải trọng.

Trong đó, các lỗi vi phạm chủ yếu liên quan đến chở hàng vượt quá tải trọng cho phép, vi phạm quy định về phù hiệu và chủ phương tiện giao phương tiện cho người điều khiển thực hiện hành vi vi phạm.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, việc triển khai chuyên đề nhằm tập trung kiểm soát những nhóm phương tiện có nguy cơ vi phạm cao, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải và người điều khiển phương tiện.

Việc xử lý nghiêm các hành vi chở hàng quá khổ, quá tải cũng góp phần bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế nguy cơ hư hỏng, xuống cấp kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn TP Huế.

CSGT lập biên bản các trường hợp vi phạm.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông tiếp tục duy trì lực lượng tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; chủ động nắm tình hình, tăng cường kiểm tra phương tiện và chủ phương tiện có dấu hiệu vi phạm.

Lực lượng chức năng sẽ tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi chở hàng quá khổ, quá tải, tự ý cải tạo, thay đổi kích thước thành thùng và những vi phạm có liên quan.