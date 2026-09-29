Video cảnh sát giao thông TP Huế kiểm tra, xử lý phương tiện chở hàng quá khổ, quá tải.

Theo đó, chiều 28/9, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Huế, Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức ra quân tuần tra, kiểm soát theo chuyên đề.

Phòng Cảnh sát giao thông đã thành lập 6 tổ công tác, triển khai tuần tra trên toàn địa bàn, tập trung tại các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 49, đường nội thị và tỉnh lộ.

Huế ra quân xử lý xe chở hàng quá khổ, quá tải.

Các tổ công tác kết hợp tuần tra cơ động với kiểm soát tại các điểm trên tuyến, tập trung kiểm tra phương tiện có dấu hiệu chở hàng vượt quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo, thay đổi kích thước thành thùng và các hành vi vi phạm liên quan.

Trực tiếp kiểm tra công tác triển khai, Đại tá Lê Viết Phương, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, yêu cầu các tổ công tác bám sát địa bàn, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, bảo đảm đúng quy định, không để xảy ra tình trạng né tránh, bỏ lọt vi phạm.

Lực lượng chức năng kiểm tra trọng tải của xe.

Sau hơn 4 giờ triển khai, từ 13h đến 17h30 ngày 28/9, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện, lập biên bản 15 trường hợp với 30 lỗi vi phạm.

Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm chở hàng vượt quá tải trọng cho phép, vi phạm quy định về phù hiệu và chủ phương tiện giao phương tiện cho người điều khiển thực hiện hành vi vi phạm.

Ngày đầu ra quân lực lượng CSGT đã lập biên bản 15 trường hợp với 30 lỗi vi phạm.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; tăng cường kiểm tra đối với phương tiện, chủ phương tiện có dấu hiệu vi phạm.

Lực lượng chức năng sẽ tập trung xử lý các hành vi chở hàng quá khổ, vượt tải, tự ý cải tạo, thay đổi kích thước thành thùng và các vi phạm liên quan, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố Huế.