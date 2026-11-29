Nhằm cụ thể hóa chủ trương xây dựng 100% xã, phường không ma túy - một trong những mục tiêu quan trọng được Đại hội Đảng bộ TP Huế 2025-2030 đã xác định; tháng 2/2026, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU; UBND thành phố ban hành Đề án xây dựng xã, phường không ma túy giai đoạn 2026 - 2030 và kế hoạch triển khai thực hiện trong năm 2026.

Tuyên truyền phòng, chống ma túy tại Trường PTTH Hương Trà, phường Hương Trà- 1 trong 18 xã, phường được công nhận đạt chuẩn không có ma túy.

Sau 9 tháng thực hiện Nghị quyết số 03; công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn đã đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, 100% xã, phường đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng địa bàn không ma túy. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng. Toàn thành phố có gần 17.000 lượt người ký cam kết chấp hành pháp luật, tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy; hơn 232.000 lượt người được tuyên truyền. Khoảng 500 pano, 600 băng rôn được lắp đặt tại các tuyến đường, khu vực công cộng và trụ sở cơ quan, đơn vị.

Đáng chú ý, 74 mô hình phòng, chống ma túy tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả. Trong đó, mô hình “Trường học không ma túy” được triển khai tại 150 điểm trường; các cơ sở giáo dục đã tổ chức 594 hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật và 198 hội thi, chuyên đề tìm hiểu kiến thức phòng, chống ma túy, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa cho học sinh, sinh viên.

Các tiểu phẩm tuyên truyền về phòng, chống ma túy học đường do học sinh biên giới miền núi TP Huế thực hiện.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, công tác cai nghiện và hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng cũng được quan tâm. Từ đầu năm đến nay, Cơ sở cai nghiện ma túy đã tiếp nhận mới 96 người, bàn giao về địa phương 50 người hoàn thành thời hạn cai nghiện; hiện đang tổ chức cai nghiện cho 122 trường hợp. Đặc biệt, 5 người sau cai nghiện được hỗ trợ vay vốn để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Theo Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung, việc thực hiện Nghị quyết 03 bước đầu đã tạo chuyển biến về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị; công tác tuyên truyền, phòng ngừa, rà soát, quản lý địa bàn, đối tượng và đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật về ma túy được tăng cường, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện mục tiêu đề ra.

Sau 9 tháng triển khai Nghị quyết 03, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tại một số xã, phường bước đầu đã đạt nhiều kết quả. Điển hình, trong năm 2026, Hương Trà là một trong 18 xã, phường trên địa bàn TP Huế được công nhận đạt chuẩn không ma túy. Theo Bí thư Đảng ủy phường Hương Trà Nguyễn Duy Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo 03, công tác phòng, chống phải được triển khai thường xuyên, chủ động từ sớm, từ cơ sở; không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an mà còn là trách nhiệm chung của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và mỗi người dân.

Tuổi trẻ Công an phường Vỹ Dạ, TP Huế tổ chức chương trình "Rung chuông vàng" nhằm tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy.

Đặc biệt, Ban chỉ đạo chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền tại khu dân cư, phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể, chi bộ và tổ dân phố trong vận động từng hộ gia đình, nhất là thanh thiếu niên, học sinh nâng cao ý thức phòng ngừa, chủ động phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm. Lực lượng Công an phường được giao giữ vai trò nòng cốt trong nắm tình hình, quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm, không để phát sinh điểm nóng. Cùng với đó, cần quan tâm công tác cai nghiện, quản lý sau cai, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái nghiện.

Tại phường Phú Xuân, một trong sáu phường trọng điểm về phòng, chống ma túy của TP Huế sau 9 tháng triển khai Nghị quyết cũng để lại nhiều dấu ấn. Thượng tá Nguyễn Văn Hiền, Trưởng Công an phường Phú Xuân cho biết, trong 9 tháng qua, Công an phường đã phát hiện, điều tra, xử lý 39 vụ với 44 bị can; xử phạt vi phạm hành chính 47 vụ việc với 45 đối tượng. Đến nay, Phú Xuân đã xây dựng được 24/47 tổ dân phố sạch về ma túy, đạt tỷ lệ 51%; đồng thời duy trì, nhân rộng nhiều mô hình phòng, chống ma túy tại khu dân cư, trường học và các tuyến đường. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, tổ chức 84 buổi tuyên truyền tại trường học, khu dân cư, thu hút hơn 21.800 lượt người tham dự. Toàn phường có hơn 93% hộ gia đình ký cam kết phòng, chống ma túy.

Cuối tháng 11/2026, Công an TP Huế xuyên đêm test ma túy đối với hơn 400 lái xe trên tuyến đường Hồ Chí Minh và phát hiện 5 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Bí thư Đảng ủy phường Phú Xuân Nguyễn Đình Bách cho rằng, với quy mô dân số hơn 130.000 người, tập trung nhiều chợ, trường học và cơ sở kinh doanh, địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn ma túy. Vì vậy, công tác phòng ngừa phải được triển khai quyết liệt, đồng bộ và ngay từ cơ sở. Trong đó, tập trung chuyển hóa các địa bàn tiềm ẩn nguy cơ như: Thế Lại, An Quán, Bãi Dâu, Chợ Dinh; chú trọng phòng ngừa trong môi trường học đường, chợ và các khu dân cư.

Đồng thời, Công an phường cần phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu, tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; Mặt trận và các đoàn thể quan tâm hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Phường Phú Xuân quyết tâm phấn đấu đến năm 2029 hoàn thành mục tiêu xây dựng phường không ma túy...

Nhấn mạnh ý nghĩa của nhiệm vụ xây dựng TP Huế không ma túy, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung khẳng định, đây không chỉ là yêu cầu trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự mà còn gắn trực tiếp với chất lượng cuộc sống của nhân dân, tương lai các thế hệ và hình ảnh của thành phố di sản, văn hóa, du lịch. Vì vậy, toàn hệ thống chính trị phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, lâu dài, được thực hiện bằng quyết tâm cao, hành động cụ thể và kết quả thực chất tại từng địa bàn.

Tuổi trẻ Công an TP Huế đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống ma túy qua các Hội thi.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu, trước hết, Ban Chỉ đạo Nghị quyết số 03 vừa được thành lập trong tháng 11 phải nhanh chóng đi vào hoạt động hiệu quả; từng thành viên, Tổ giúp việc và các Tổ công tác phải xác định rõ vai trò, trách nhiệm, thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn và kiểm đếm tiến độ thực hiện.

Đảng ủy Công an thành phố phát huy vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp với các cơ quan tham mưu của Thành ủy tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, định kỳ đánh giá kết quả và kịp thời đề xuất giải pháp khắc phục những hạn chế, bất cập. Cấp ủy, chính quyền các cấp phải đánh giá đúng thực trạng tình hình ma túy trên địa bàn; xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu. Việc xây dựng địa bàn không ma túy phải bắt đầu từ mỗi gia đình, khu dân cư, tổ dân phố và nhà trường, với phương châm “phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở”… Đồng thời, kết hợp đồng bộ ba nhiệm vụ “giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại” với ba giải pháp “tăng hiệu lực quản lý, tăng nguồn lực, tăng ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số”.

Lãnh đạo TP Huế yêu cầu lực lượng Công an, Biên phòng, Hải quan; cần chủ động nắm chắc tình hình, tập trung đấu tranh, triệt xóa các đường dây, tụ điểm ma túy, kiểm soát chặt nguồn cung, nhất là tại các địa bàn giáp biên giới, cửa khẩu, cảng biển; kiên quyết không để Huế trở thành điểm nóng về ma túy. Đồng thời, đẩy mạnh các hình thức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; tăng cường hỗ trợ vay vốn, tạo việc làm, giúp người sau cai nghiện ổn định cuộc sống, hạn chế tái nghiện. Đặc biệt, cần phát huy trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong bảo vệ thế hệ trẻ; tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên, tạo môi trường học đường an toàn, lành mạnh…