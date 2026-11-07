Huế quyết tâm xây dựng 100% xã, phường không ma túy

Chiều 6-11, tại Công an thành phố Huế, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 9 tháng triển khai Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 11-2-2026 về xây dựng thành phố Huế không ma túy và triển khai quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện nghị quyết.

Ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Huế chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và các thành viên Ban Chỉ đạo. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 40 điểm cầu Công an xã, phường.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, sau 9 tháng triển khai nghị quyết, công tác tuyên truyền, vận động phòng, chống ma túy được thực hiện rộng khắp. Toàn thành phố có gần 17.000 lượt người ký cam kết chấp hành pháp luật, tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy; hơn 232.000 lượt người được tuyên truyền. Hơn 500 pano, 600 băng rôn được lắp đặt nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng.

Đáng chú ý, 74 mô hình phòng, chống ma túy tiếp tục được duy trì. Mô hình “Trường học không ma túy” được triển khai tại 150 điểm trường với 594 hoạt động tuyên truyền và 198 hội thi, chuyên đề tại các cơ sở giáo dục.

Công tác cai nghiện, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng cũng được quan tâm. Từ đầu năm đến nay, Cơ sở cai nghiện ma túy tiếp nhận mới 96 người, bàn giao 50 người hoàn thành thời hạn cai nghiện về địa phương; hiện đang tổ chức cai nghiện cho 122 trường hợp. Đặc biệt, 5 người sau cai nghiện được vay tổng cộng 700 triệu đồng để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Tính đến ngày 14-10-2026, toàn thành phố có 18/40 xã, phường đạt tiêu chí không ma túy, chiếm 45%. Trong đó, 11 địa bàn đã đạt tiêu chí từ năm 2025 tiếp tục giữ vững kết quả; 7 địa bàn được đưa vào xây dựng trong năm 2026 đã đạt các tiêu chí đề ra.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU về xây dựng thành phố Huế không ma túy gồm 34 thành viên, do đồng chí Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy làm Trưởng ban. Hội nghị cũng thông qua quy chế làm việc, thành lập Tổ Giúp việc và 6 tổ công tác có nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát cấp ủy, chính quyền cấp xã trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là lực lượng Công an thành phố trong triển khai nghị quyết thời gian qua. Tuy nhiên, đồng chí cho rằng kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng đề ra.

Ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Huế phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Thành ủy yêu cầu toàn hệ thống chính trị xác định xây dựng thành phố không ma túy là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, lâu dài, phải được thực hiện với quyết tâm cao, trách nhiệm cụ thể và kết quả thực chất tại từng địa bàn.

Ban Chỉ đạo phải nhanh chóng đi vào hoạt động hiệu quả, phân công rõ trách nhiệm từng thành viên, thường xuyên bám sát cơ sở, kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn. Đảng ủy Công an thành phố chỉ đạo 6 tổ công tác phát huy vai trò tham mưu, phối hợp theo dõi, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện.

Đối với cấp ủy, chính quyền các cấp, Bí thư Thành ủy yêu cầu phải đánh giá đúng thực trạng ma túy trên địa bàn, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. Trong đó, cần chú trọng phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở; phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, khu dân cư và toàn xã hội. Các giải pháp giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại phải được triển khai đồng bộ, gắn với tăng cường hiệu lực quản lý, bảo đảm nguồn lực và ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số.

Nhấn mạnh mục tiêu xây dựng 100% xã, phường không ma túy theo lộ trình đề ra, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung khẳng định đây là chỉ tiêu mang tính mệnh lệnh chính trị. Địa phương không hoàn thành phải kiểm điểm trách nhiệm, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần căn cứ nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 03-NQ/TU và Đề án của UBND thành phố để triển khai giải pháp đồng bộ, quyết liệt, bảo đảm đúng lộ trình, có sản phẩm và kết quả cụ thể.