Huế quyết tâm xây dựng 100% xã, phường không ma túy

Hội nghị đánh giá 9 tháng thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của Thành ủy Huế về xây dựng thành phố không ma túy. Ảnh: P.Bé

Chiều 6.11, Ban Thường vụ Thành ủy Huế tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 9 tháng triển khai Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 11.02.2026 về xây dựng TP. Huế không ma túy và công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết.

Sau 9 tháng triển khai, toàn thành phố có gần 17.000 lượt người ký cam kết chấp hành pháp luật, tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy; hơn 232.000 lượt người được tuyên truyền; hơn 500 pano, 600 băng rôn được lắp đặt.

Toàn TP. Huế duy trì 74 mô hình phòng, chống ma túy; triển khai mô hình “Trường học không ma túy” tại 150 điểm trường, tổ chức 594 hoạt động tuyên truyền và 198 hội thi, chuyên đề tại các cơ sở giáo dục.

Từ đầu năm đến nay, cơ sở cai nghiện ma túy tiếp nhận mới 96 người, bàn giao 50 người hoàn thành thời hạn cai nghiện về địa phương; đang cai nghiện cho 122 trường hợp; 5 người sau cai nghiện được vay tổng cộng 700 triệu đồng để phát triển kinh tế.

Hiện 18/40 xã, phường đạt tiêu chí không ma túy, chiếm 45%. Trong đó, 11 địa bàn đạt tiêu chí từ năm 2025 tiếp tục giữ vững kết quả; 7 địa bàn được đưa vào xây dựng trong năm 2026 đạt các tiêu chí đề ra.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Huế công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng TP. Huế không ma túy gồm 34 thành viên, do Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung làm Trưởng ban.

Ông Nguyễn Đình Trung - Bí thư Thành ủy Huế phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: P.Bé

Ông Nguyễn Đình Trung yêu cầu toàn hệ thống chính trị xác định xây dựng thành phố không ma túy là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, lâu dài. Ban Chỉ đạo nhanh chóng đi vào hoạt động, phân công rõ trách nhiệm từng thành viên, bám sát cơ sở, tăng cường kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Đảng ủy Công an TP. Huế chỉ đạo 6 tổ công tác phát huy vai trò tham mưu, phối hợp theo dõi, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện. Cấp ủy, chính quyền các cấp phải đánh giá đúng thực trạng ma túy trên địa bàn, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả triển khai.

Đồng thời, chú trọng phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở; phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, khu dân cư và toàn xã hội; triển khai đồng bộ các giải pháp “giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại”, kết hợp tăng cường hiệu lực quản lý, huy động nguồn lực và ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, quyết tâm đạt 100% xã, phường không ma túy theo lộ trình đề ra.