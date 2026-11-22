Đơn vị 192 của Huế vừa cất bốc và quy tập thêm hai hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. (Ảnh: Anh Sáu)

Trong đó, một hài cốt được tìm thấy tại bản Ka Vả, huyện Sa Muội, tỉnh Salavan; hài cốt còn lại tại bản Mườn Kang, huyện Thà Tèng, tỉnh Sêkông. Cả hai hài cốt còn nhiều mảnh xương, răng cùng các di vật như cúc áo bộ đội, lọ penicillin, bát B52, vỏ đạn AK, vỏ đạn 12,7mm và mảnh dù, mảnh tăng. Các hài cốt chưa xác định được danh tính nhưng đủ điều kiện lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN.

Theo Thượng tá Ngô Trí Hùng, Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thông tin về hai phần mộ đều do người dân địa phương cung cấp. Đơn vị đang tiếp tục mở rộng địa bàn tìm kiếm.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”, sau hơn hai tháng triển khai nhiệm vụ tại Lào, đến ngày 21/11, Đội đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập được tổng cộng bảy hài cốt liệt sĩ; trong đó, tỉnh Salavan có ba hài cốt, tỉnh Sêkông có bốn hài cốt. Các hài cốt được đưa về nhà quàn để bảo quản, hương khói theo quy định.

Hiện công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do nguồn tin về mộ chí ngày càng khan hiếm, nhiều vị trí nằm sâu trong rừng, địa hình đi lại hiểm trở. Đội tiếp tục phối hợp chính quyền và người dân địa phương khai thác thông tin, mở rộng các hướng tìm kiếm.