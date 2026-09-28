Huế quy tập hài cốt liệt sĩ, chuẩn bị khai quật các điểm nghi có mộ tập thể

Tại lễ truy điệu, lãnh đạo thành phố, Lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, tri ân liệt sĩ. (Ảnh: Tiến Đạo)

Hài cốt liệt sĩ được Đội Quy tập mộ liệt sĩ 192 tìm thấy tại khu vực rừng cộng đồng, thôn Hương Sơn, xã Nam Đông từ nguồn tin do người dân địa phương cung cấp. Sau lễ truy điệu, hài cốt được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nam Đông. Các lực lượng chuyên trách đã lấy mẫu sinh phẩm theo quy định để phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.

Theo kế hoạch, ngày 30/9 tới đây, lãnh đạo thành phố Huế sẽ nghe Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan báo cáo tại thực địa về tiến độ triển khai chiến dịch 500 ngày đêm. Trong đó, các lực lượng sẽ bàn và quyết định việc tổ chức khai quật tại một số điểm nghi có mộ tập thể liệt sĩ ở khu vực đèo Hải Vân và đèo Phước Tượng.