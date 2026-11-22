Ngày 22/11, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Phòng Chính trị, Bộ CHQS TP Huế đưa hai hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại bản Ka Vả, huyện Sa Muội, tỉnh Salavan và bản Mườn Kang, huyện Thà Tèng, tỉnh Sêkông (Lào) về nhà quàn để hương khói, chăm sóc.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Phòng Chính trị, Bộ CHQS TP Huế cất bốc hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào.

Theo Thượng tá Ngô Trí Hùng, Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Phòng Chính trị, Bộ CHQS TP Huế, trong quá trình tìm kiếm, đơn vị phát hiện nhiều di vật đi kèm hai hài cốt liệt sĩ, gồm cúc áo bộ đội, lọ penicillin, vỏ đạn AK, vỏ đạn 12,7 ly…

Mặc dù chưa xác định được danh tính, quê quán của các liệt sĩ, song cả hai hài cốt đều đủ điều kiện lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN, phục vụ công tác xác định danh tính, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với thân nhân, gia đình.

Sau hơn 2 tháng triển khai nhiệm vụ tại Lào, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Phòng Chính trị, Bộ CHQS TP Huế đã phối hợp với các lực lượng, cơ quan chức năng địa phương khảo sát, tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ.

Trong đó, tại tỉnh Salavan, đơn vị tìm thấy, quy tập 3 hài cốt liệt sĩ; tại tỉnh Sêkông, tìm thấy, quy tập 4 hài cốt liệt sĩ.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào tiếp tục thể hiện trách nhiệm, sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, góp phần đẩy nhanh quá trình xác định danh tính và đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.