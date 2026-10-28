Huế: Phường Thuận An nghiêm cấm chôn cất, xây lăng mộ mới từ sau 31.10

Nhiều lăng mộ quy mô lớn được xây dựng tự phát tại các khu nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn phường Thuận An ảnh hưởng đến quy hoạch và quản lý đất đai. Ảnh: N.D

Ngày 28.10, trao đổi với phóng viên, ông Lê Đình Phong – Chủ tịch UBND phường Thuận An cho biết, phường đã có thông báo rộng rãi về việc đóng cửa các khu nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn.

Công tác triển khai nội dung này từ ngày 31.10, sau mốc thời gian này, các hoạt động chôn cất người chết và xây dựng mới lăng mộ tại khu nghĩa trang, nghĩa địa ở phường Thuận An sẽ bị nghiêm cấm.

Cơ quan chức năng tại địa phương sẽ hướng dẫn các trường hợp có nhu cầu mai táng cho người mất đến an táng tại nghĩa trang Phú Xuân cũ (nay là xã Phú Hồ) và nghĩa trang Phú Diên thuộc xã Phú Vinh theo quy hoạch và quy định hiện hành.

UBND phường Thuận An yêu cầu các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khi thực hiện việc mai táng phải chấp hành đầy đủ các quy định về vệ sinh môi trường, quản lý nghĩa trang, đảm bảo an ninh trật tự và mỹ quan khu vực.

Phường cũng chỉ đạo Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công, các Tổ dân phố trên địa bàn tăng cường tuyên truyền nội dung thông báo đóng cửa nghĩa trang để người dân nắm bắt kịp thời và chủ động lựa chọn địa điểm mai táng phù hợp, đúng quy định.

Phường Thuận An cũng tuyên truyền, vận động và khuyến khích người người dân tổ chức hỏa táng cho người chết để được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng của TP. Huế.

Theo phường Thuận An, việc đóng cửa các nghĩa trang, nghĩa địa nhằm thực hiện chủ trương quản lý đất đai, quy hoạch đô thị, bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn.