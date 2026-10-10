Huế: Phường Dương Nỗ đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, thúc đẩy chuyển đổi số

Sáng 9/10/2026, UBND phường Dương Nỗ tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình triển khai lập hồ sơ địa chính, đăng ký đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn.

Xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai đầy đủ, chính xác và đồng bộ là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số tại phường Dương Nỗ, thành phố Huế.

Tăng cường chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ địa chính

Sáng 9/10/2026, UBND phường Dương Nỗ tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình triển khai lập hồ sơ địa chính, đăng ký đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Long An - Bí thư Đảng ủy phường Dương Nỗ (Tp. Huế), Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Văn Trai - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường; đồng chí Trương Văn Kính - Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Phú Vang; cùng các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ công tác, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các hợp tác xã nông nghiệp, bí thư chi bộ và tổ trưởng 12 tổ dân phố trên địa bàn.

đồng chí Nguyễn Văn Trai - Phó Chủ tịch UBND phường, đại diện Ban chỉ đạo đã trình bày báo cáo đánh giá kết quả triển khai

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trai - Phó Chủ tịch UBND phường, đại diện Ban chỉ đạo đã trình bày báo cáo đánh giá kết quả triển khai, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Đại biểu tham dự Hội nghị trao đổi ý kiến

Các đại biểu tập trung trao đổi về công tác rà soát, thu thập, hoàn thiện và cập nhật hồ sơ; đồng thời đề xuất tăng cường phối hợp giữa cơ quan chuyên môn, Ban Chỉ đạo, Tổ công tác và các tổ dân phố, hướng đến bảo đảm thông tin đất đai đầy đủ, chính xác, thống nhất.

Hoàn thiện dữ liệu đất đai, nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Long An - Bí thư Đảng ủy phường Dương Nỗ (Tp. Huế), Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh vai trò của công tác lập hồ sơ địa chính, đăng ký đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với quản lý nhà nước tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Long An - Bí thư Đảng ủy phường Dương Nỗ (Tp. Huế), Chủ tịch HĐND phường phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Bí thư phường yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ công tác và các tổ dân phố nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, bám sát nhiệm vụ được phân công; kịp thời tháo gỡ khó khăn, tập trung đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả theo kế hoạch.

Việc chuẩn hóa hồ sơ, cập nhật thông tin chính xác và đồng bộ không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên đất mà còn tạo nền tảng quan trọng để giải quyết thủ tục hành chính thuận lợi, minh bạch hơn cho người dân.

Khi dữ liệu được quản lý thống nhất, việc tra cứu, đối chiếu thông tin và phối hợp xử lý hồ sơ có điều kiện được cải thiện, góp phần hạn chế sai lệch, giảm những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai.

Thúc đẩy chuyển đổi số, hướng tới phát triển bền vững

Thông qua hội nghị, phường Dương Nỗ tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, phân định trách nhiệm và phát huy sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Đây là cơ sở để nâng cao chất lượng dữ liệu, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý đất đai tại địa phương.

Hội nghị đánh giá công tác lập hồ sơ địa chính, đăng ký đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại phường Dương Nỗ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân.

Trong tiến trình chuyển đổi số, dữ liệu đất đai đầy đủ, chính xác và được cập nhật thường xuyên có ý nghĩa thiết thực đối với công tác quản lý quy hoạch, sử dụng đất hiệu quả và phục vụ nhu cầu chính đáng của người dân. Vì vậy, bên cạnh việc bảo đảm tiến độ, cần chú trọng chất lượng thông tin, tính thống nhất của hồ sơ và trách nhiệm phối hợp trong từng khâu thực hiện.

Về lâu dài, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai cần gắn với cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực chuyên môn và tăng cường sự tham gia của cộng đồng. Đây không chỉ là nhiệm vụ quản lý trước mắt mà còn là bước đi cần thiết để sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, nâng cao chất lượng phục vụ và xây dựng chính quyền số.

Với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch, phường Dương Nỗ hướng tới nền quản lý đất đai hiện đại, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững./.