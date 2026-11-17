Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Huế và Cảng hàng không quốc tế Phú Bài tổ chức ký kết văn bản hiệp đồng (Ảnh: QUANG ĐẠO)

Theo nội dung ký kết, hai đơn vị thống nhất cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp xác minh và xử lý các trường hợp máy bay không người lái, phương tiện bay khác xâm nhập trái phép khu vực sân bay Phú Bài.

Cụ thể, khi phát hiện tàu bay không người lái hoặc phương tiện bay khác xâm nhập trái phép, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài có trách nhiệm thông báo cho Bộ Chỉ huy quân sự thành phố để phối hợp xác minh, xử lý kịp thời.

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tiếp nhận thông tin, phối hợp triển khai các biện pháp xử lý theo chức năng, nhiệm vụ, góp phần bảo đảm an toàn hoạt động hàng không.

Bên cạnh đó, hai đơn vị còn phối hợp trong công tác khẩn nguy sân bay và tìm kiếm cứu nạn hàng không. Cảng hàng không quốc tế Phú Bài có trách nhiệm thông báo các tình huống tàu bay lâm nguy, lâm nạn, hành vi can thiệp bất hợp pháp đến Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; xây dựng phương án tìm kiếm cứu nạn, kế hoạch khẩn nguy sân bay để hiệp đồng triển khai.

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tiếp nhận thông tin, báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố chỉ đạo công tác ứng phó; đồng thời tham mưu huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ và triển khai lực lượng cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Hai đơn vị cũng phối hợp tổ chức diễn tập các tình huống khẩn nguy sân bay, tìm kiếm cứu nạn.

Đại tá Đoàn Sinh Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Huế và ông Lê Minh Triều, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Bài đồng chủ trì lễ ký kết.