UBND thành phố Huế vừa tổ chức buổi làm việc với đoàn công tác Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) về báo cáo kết quả cuối kỳ chuyến công tác lần thứ nhất thuộc Khảo sát chuẩn bị Dự án Cải thiện môi trường nước TP. Huế (HUE WEIP) – Giai đoạn 2.

Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh; đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam cùng đại diện các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan.

Tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, hai bên tập trung trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan đến mục tiêu, sự cần thiết, mối liên hệ, phương án đầu tư và cơ sở pháp lý của những hạng mục cải thiện môi trường nước tại các hồ, mương hào di tích được đề xuất trong khu vực ưu tiên của Dự án giai đoạn 2.

Bảo đảm hài hòa giữa cải thiện môi trường và bảo tồn di sản

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh khẳng định, thành phố xác định các hạng mục cải tạo hồ, mương hào di tích cần được nghiên cứu, xem xét chặt chẽ, bảo đảm tuân thủ các quy định về quản lý, bảo vệ di sản văn hóa, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, xây dựng cũng như các quy hoạch, kế hoạch có liên quan.

Trong quá trình nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất khoản vay ODA cho dự án, UBND thành phố đã tổ chức rà soát, đối chiếu các hạng mục với quy hoạch, kế hoạch và định hướng phát triển của Trung ương và địa phương. Kết quả rà soát sơ bộ cho thấy, các hạng mục cơ bản phù hợp với định hướng bảo tồn, tu bổ di tích, gìn giữ không gian cảnh quan văn hóa; đồng thời góp phần nâng cao năng lực bảo tồn bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát huy giá trị Quần thể Di tích Cố đô Huế.

Theo lãnh đạo thành phố, việc cải thiện môi trường nước tại các khu vực hồ, mương hào di tích không chỉ đặt ra yêu cầu về xử lý các vấn đề môi trường mà còn cần tính đến đặc thù cảnh quan, kiến trúc và giá trị lịch sử, văn hóa của từng khu vực. Đây là cơ sở quan trọng để quá trình nghiên cứu, đề xuất giải pháp đầu tư bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả và hài hòa giữa phát triển đô thị với bảo tồn di sản.

Hướng đến hệ thống hạ tầng môi trường đô thị đồng bộ, bền vững

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh nhấn mạnh, mục tiêu trọng tâm của Dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế – Giai đoạn 2 là cải thiện môi trường nước đô thị khu vực phía Bắc thành phố thông qua đầu tư đồng bộ hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống, cải thiện điều kiện vệ sinh đô thị và thúc đẩy phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Các hạng mục cải thiện môi trường nước tại khu vực hồ, mương hào di tích được xem xét như những hạng mục bổ trợ trong tổng thể phạm vi đầu tư của dự án. Việc triển khai các hạng mục này nhằm giải quyết những vấn đề môi trường nước tại các khu vực liên quan, đồng thời mang lại lợi ích tích cực đối với cảnh quan và công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản.

Thành phố Huế cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với JICA trong quá trình khảo sát, nghiên cứu; cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết; đồng thời tổ chức rà soát, đánh giá và hoàn thiện cơ sở kỹ thuật, kinh tế, môi trường, xã hội và pháp lý đối với từng hạng mục được đề xuất.

Việc phối hợp nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ dự án được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở quan trọng để triển khai các giải pháp cải thiện môi trường nước đô thị theo hướng đồng bộ, lâu dài. Qua đó, không chỉ nâng cao chất lượng hạ tầng môi trường và chất lượng sống của người dân mà còn góp phần gìn giữ cảnh quan, bảo tồn và phát huy những giá trị đặc sắc của đô thị di sản Huế.