Huế: Phát triển du lịch đường sông và không gian phố cổ Gia Hội

Thuyền điện phục vụ khách du lịch lưu thông trên sông Đông Ba, TP. Huế. Ảnh: Feniko

Chiều 9.11, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự thảo Đề án phát triển dịch vụ, du lịch sông Đông Ba – đường Bạch Đằng và Huỳnh Thúc Kháng nhằm phát huy giá trị phố cổ Gia Hội.

Dự thảo đề án tập trung nghiên cứu khu vực sông Đông Ba và hai tuyến đường Bạch Đằng, Huỳnh Thúc Kháng, đoạn từ cầu Gia Hội đến cầu Đông Ba. Đây là khu vực có nhiều giá trị về kiến trúc, di tích, cảnh quan sông nước và đời sống văn hóa, có tiềm năng phát triển các sản phẩm dịch vụ, du lịch mang bản sắc Huế.

Giai đoạn đầu, đề án dự kiến chỉnh trang, thí điểm đoạn đường Bạch Đằng từ cầu Gia Hội đến chùa Diệu Đế. Không gian ven sông sẽ được nghiên cứu bố trí các điểm kinh doanh dịch vụ, ngắm cảnh, ghế nghỉ, hệ thống chiếu sáng và nhà vệ sinh công cộng.

Định hướng phát triển theo mô hình “doanh nghiệp đầu tư – người dân kinh doanh”, trong đó doanh nghiệp tham gia đầu tư các hạng mục quy mô lớn như bến thuyền, phương tiện và hạ tầng dịch vụ; các hoạt động kinh doanh quy mô nhỏ ưu tiên hộ gia đình, tổ hợp tác, hợp tác xã địa phương.

Người dân được hỗ trợ về thủ tục kinh doanh, tiếp cận vốn, chỉnh trang mặt tiền và đào tạo kỹ năng phục vụ du lịch.

Các sản phẩm du lịch trên bờ hướng đến khai thác đời sống văn hóa phố cổ như ẩm thực Huế, trà, cà phê di sản, trải nghiệm nấu ăn, may áo dài, nghe kể chuyện về Gia Hội; kết hợp không gian nghệ thuật, hiệu sách cũ, chụp ảnh cổ phục, trình diễn nghề, giới thiệu sản phẩm thủ công…

Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp. Ảnh: N.Hiếu

Trên sông Đông Ba, đề án đề xuất sử dụng thuyền điện đưa khách thưởng ngoạn cảnh quan, tìm hiểu lịch sử, kiến trúc phố cổ. Từ sông Đông Ba sẽ kết nối với Công viên Trịnh Công Sơn, khu vực Thanh Hà - Bao Vinh và các làng nghề Thanh Tiên, làng Sình.

Các hoạt động ca Huế, hò Huế, biểu diễn nhạc cụ dân tộc cũng được nghiên cứu tổ chức trên thuyền hoặc không gian nổi.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND TP. Huế yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với địa phương khẩn trương hoàn thiện thiết kế đô thị và quy chế quản lý đối với tuyến phố Bạch Đằng, Huỳnh Thúc Kháng. Trước mắt, ưu tiên triển khai đề án ở phía đường Bạch Đằng; tuyến Huỳnh Thúc Kháng cần được định hướng, vận động người dân chỉnh trang từng bước, hướng đến khai thác đồng bộ hai bờ sông.

Việc chỉnh trang phải bảo đảm thống nhất, phù hợp đặc trưng kiến trúc nhà cổ, phố cổ, từ màu sắc, biển hiệu, mái che, hệ thống chiếu sáng đến các phương tiện kinh doanh. Hoạt động khai thác vỉa hè cần bố trí mật độ hợp lý, giữ lối đi thông thoáng; phương án lan can ven sông phải bảo đảm an toàn nhưng không che khuất cảnh quan.

Các không gian biểu diễn trên sông cần thiết kế theo hướng cơ động, có thể lắp ghép, tháo dỡ khi không sử dụng, bảo đảm thích ứng với điều kiện mưa lũ. Hoạt động trình diễn nghệ thuật trên sông và đường phố phải kiểm soát âm lượng, không ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Chủ tịch UBND TP. Huế yêu cầu các đơn vị liên quan thông tin rộng rãi về đề án, làm việc với doanh nghiệp để kêu gọi đề xuất phương án đầu tư, khai thác dịch vụ. Phường Phú Xuân cần tổ chức lấy ý kiến người dân về giờ giấc, giao thông, bãi đỗ xe và phương án kinh doanh, bảo đảm dân cư ở các tuyến phố nói trên đều có cơ hội tham gia và hưởng lợi.