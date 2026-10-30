Huế phát triển 10 dòng sản phẩm du lịch trọng tâm giai đoạn 2027-2030

Du khách tham quan Đại Nội Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Huế sẽ tập trung phát triển 10 dòng sản phẩm du lịch trọng tâm, đồng thời ưu tiên hình thành các sản phẩm mới gắn với di sản, văn hóa, y tế, chăm sóc sức khỏe, kinh tế đêm, âm nhạc, sự kiện, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng.

Đặc biệt, thành phố định hướng đa dạng hóa trải nghiệm, mở rộng thời gian khai thác quanh năm, phát triển các chương trình du lịch theo mùa và đóng gói thành những hành trình cụ thể nhằm kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Đây là những nội dung trọng tâm trong Kế hoạch số 609/KH-UBND về cơ cấu lại các sản phẩm du lịch và phát triển sản phẩm du lịch mới thành phố Huế giai đoạn 2027-2030, do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang ban hành ngày 30/10/2026.

Kế hoạch xác định phát triển du lịch theo hướng lấy sản phẩm làm trọng tâm, thị trường và trải nghiệm của du khách làm trung tâm, doanh nghiệp giữ vai trò chủ thể trong khai thác và thương mại hóa. Trên cơ sở phát huy giá trị di sản, văn hóa, cảnh quan, con người và những lợi thế đặc trưng của địa phương, Huế hướng đến xây dựng hệ thống sản phẩm có bản sắc, đáp ứng nhu cầu thị trường, có khả năng khai thác thực tế và tạo ra doanh thu.

Một trong những nhiệm vụ được đặt ra là rà soát, phân loại toàn bộ sản phẩm du lịch hiện có và các ý tưởng sản phẩm mới, từ đó lựa chọn danh mục ưu tiên căn cứ vào mức độ sẵn sàng, tiềm năng thị trường, khả năng huy động nguồn lực và hiệu quả dự kiến. Thành phố sẽ tập trung nâng cấp các sản phẩm đang khai thác, đồng thời phát triển thêm nhiều loại hình dựa trên thế mạnh về di sản, văn hóa, ẩm thực, y tế, chăm sóc sức khỏe, áo dài, làng nghề, du lịch cộng đồng, kinh tế đêm, âm nhạc, sự kiện, thể thao, golf, MICE, đường thủy và tàu biển.

Cùng với việc đa dạng hóa sản phẩm, Huế chú trọng giải quyết tính mùa vụ trong hoạt động du lịch. Thành phố sẽ xác định những sản phẩm có khả năng khai thác quanh năm, đồng thời ưu tiên các sản phẩm phù hợp với thời điểm thấp điểm hoặc điều kiện thời tiết bất lợi. Việc xây dựng các chương trình du lịch theo từng mùa được kỳ vọng góp phần duy trì tính liên tục trong cung ứng dịch vụ, nâng cao hiệu quả khai thác và tạo thêm lựa chọn cho du khách khi đến Huế.

Các sản phẩm cũng sẽ từng bước được thiết kế, đóng gói thành những hành trình có thời lượng linh hoạt, từ nửa ngày, một ngày đến 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm và 4 ngày 3 đêm. Thành phố định hướng tăng cường kết nối giữa các dịch vụ, tạo thuận lợi cho việc đặt mua và phân phối sản phẩm thông qua doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và các nền tảng số.

Đối với thị trường khách nội địa và quốc tế, kế hoạch xác định 10 dòng sản phẩm du lịch có tính liên kết, bổ trợ lẫn nhau, được thiết kế trên cơ sở nhu cầu và khả năng chi trả của du khách, gồm du lịch di sản-văn hóa; du lịch y tế; du lịch chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng (Wellness); du lịch âm nhạc-sự kiện-thể thao; du lịch tâm linh-văn hóa tâm linh; du lịch sinh thái-cộng đồng-biển-đầm phá; du lịch đêm và kinh tế đêm; du lịch MICE; sản phẩm du lịch mùa mưa Huế gắn với mở rộng thời gian khai thác; du lịch liên vùng kết hợp thu hút các phân khúc khách mới.

Các hành khách trên Đoàn tàu du lịch đến ga Huế. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Trên cơ sở các dòng sản phẩm định hướng, thành phố tập trung phát triển 10 nhóm sản phẩm ưu tiên, gồm chuỗi sự kiện âm nhạc, nghệ thuật và lễ hội đặc sắc Huế; biểu diễn nghệ thuật và trải nghiệm di sản cung đình Huế; du lịch y tế; du lịch chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng; du lịch đêm và kinh tế đêm; lưu trú, nghỉ dưỡng và trải nghiệm đặc thù trên sông Hương; du lịch mùa mưa Huế; trải nghiệm du lịch sinh thái-cộng đồng-biển và đầm phá; du lịch golf, thể thao kết hợp di sản và nghỉ dưỡng.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, kế hoạch đề ra nhiều nhóm giải pháp đồng bộ, trong đó chú trọng đổi mới phương thức phát triển sản phẩm theo hướng chính quyền kiến tạo, doanh nghiệp chủ động, cộng đồng đồng hành. Thành phố sẽ tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, huy động nguồn lực và ưu tiên phát triển hạ tầng, tổ chức không gian phù hợp với nhu cầu khai thác sản phẩm.

Bên cạnh đó, việc nâng cao chất lượng và thương mại hóa sản phẩm du lịch được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Các sản phẩm cần gắn với yêu cầu vận hành thực tế, có sự tham gia của đơn vị cung ứng, đồng thời bảo đảm nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phục vụ du khách. Thành phố cũng chú trọng bảo đảm an ninh, an toàn, chất lượng dịch vụ và phát triển du lịch có trách nhiệm.

Công tác xúc tiến, quảng bá sẽ được đổi mới theo hướng tăng cường kết nối sản phẩm với thị trường; đẩy mạnh chuyển đổi số và đánh giá hiệu quả dựa trên kết quả thực chất. Qua đó, Huế hướng đến xây dựng hệ thống sản phẩm du lịch đa dạng, có tính liên kết và khả năng cạnh tranh, khai thác hiệu quả hơn các tiềm năng, lợi thế sẵn có, từng bước tạo thêm động lực cho phát triển du lịch thành phố trong giai đoạn 2027-2030./.