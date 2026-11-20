Phát huy thế mạnh của một trung tâm y tế hàng đầu khu vực miền Trung - Tây Nguyên, thành phố Huế đang hướng đến xây dựng hệ sinh thái du lịch y tế chuyên nghiệp, kết hợp khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa, từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch sức khỏe trong nước và quốc tế.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế cho biết, UBND thành phố đã ban hành Đề án "Phát triển du lịch y tế trên địa bàn thành phố Huế giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035".

Với bề dày lịch sử hình thành và phát triển, Huế từ lâu được xác định là trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Ảnh: T.H.

Thông qua Đề án, thành phố Huế hướng đến xây dựng thương hiệu "Trung tâm chăm sóc sức khỏe chuyên sâu và điểm đến du lịch y tế hàng đầu Việt Nam", góp phần phát triển các dịch vụ chất lượng cao và thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

Hội tụ nhiều lợi thế đặc thù

Với bề dày lịch sử hình thành và phát triển, Huế từ lâu được xác định là trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Thành phố Huế sở hữu hệ thống y tế tương đối hoàn chỉnh, từ bệnh viện tuyến Trung ương, bệnh viện đa khoa, chuyên khoa đến các cơ sở y học cổ truyền, phục hồi chức năng và mạng lưới y tế cơ sở.

Nổi bật là Bệnh viện Trung ương Huế - bệnh viện hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế, có năng lực triển khai nhiều kỹ thuật y khoa chuyên sâu, trình độ chuyên môn thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Cùng với đội ngũ nhân lực được đào tạo bài bản và lợi thế là trung tâm đào tạo y tế của khu vực, Huế có nền tảng thuận lợi để phát triển dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao, phục vụ người dân trong nước và khách quốc tế.

Bên cạnh y học hiện đại, Huế còn sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, tạo điều kiện phát triển du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Các nguồn nước khoáng nóng tự nhiên là lợi thế để hình thành sản phẩm tắm khoáng, trị liệu và phục hồi thể chất, phù hợp với xu hướng wellness (chăm sóc sức khỏe toàn diện).

Đáng chú ý, Huế có hơn 1.600 loài cây dược liệu, chiếm trên 30% tổng số loài cây thuốc được ghi nhận tại Việt Nam. Nhiều loài như tràm, hoắc hương, hương nhu trắng, hương nhu tía... có tiềm năng phát triển thành sản phẩm trà thảo dược, chăm sóc sức khỏe, ngâm tắm và xông hơi. Riêng tại một số khu vực thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã, các nhà nghiên cứu đã thu mẫu, giám định 112 loài thực vật thuộc 58 họ, mở ra triển vọng phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe gắn với thiên nhiên trên cơ sở bảo tồn bền vững.

Với hệ thống di sản, cảnh quan và văn hóa đặc sắc, Huế hội tụ đầy đủ các điều kiện kết hợp khám chữa bệnh, điều dưỡng với tham quan, nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái. Ảnh: Đ.H.

Một lợi thế nổi bật khác là hệ thống di sản, cảnh quan và văn hóa đặc sắc. Quần thể Di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới năm 1993, cùng gần 1.000 di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc tạo nên nguồn tài nguyên du lịch phong phú. Bên cạnh đó là hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, Vườn quốc gia Bạch Mã, vịnh Lăng Cô và các bãi biển Thuận An, Cảnh Dương. Những lợi thế này tạo điều kiện kết hợp khám chữa bệnh, điều dưỡng với tham quan, nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái.

Không gian văn hóa Phật giáo, hệ thống chùa chiền, thiền viện cũng là cơ sở để phát triển các sản phẩm thiền, yoga và chăm sóc sức khỏe tinh thần. Trong khi đó, ẩm thực Huế với sự phong phú của ẩm thực cung đình, ẩm thực chay và các món ăn bài thuốc có thể kết hợp với chương trình dinh dưỡng, phục hồi sức khỏe. Theo nhà nghiên cứu Trần Đình Giản, trong khoảng 1.700 món ăn của Việt Nam, Huế có khoảng 1.300 món, trong đó khoảng 700 món còn được lưu truyền trong dân gian.

Ngoài ra, chi phí dịch vụ y tế và du lịch tương đối hợp lý, môi trường sống trong lành, nhịp sống yên bình và an ninh trật tự được bảo đảm cũng góp phần tăng sức hấp dẫn của Huế đối với người bệnh và thân nhân.

Hướng đến hệ sinh thái du lịch y tế chuyên nghiệp

Thời gian qua, Huế đã bước đầu hình thành các sản phẩm gắn với nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Một số khách sạn, khu nghỉ dưỡng, cơ sở spa đầu tư dịch vụ massage trị liệu, xông hơi, chăm sóc sắc đẹp và phục hồi thể chất, tinh thần. Tiêu biểu có Alba Wellness Valley by Fusion và Kobi Onsen Resort với trải nghiệm tắm khoáng nóng, trị liệu trong không gian thiên nhiên.

Các sản phẩm gắn với văn hóa và y học cổ truyền cũng từng bước được giới thiệu đến du khách. Đại Nam Thái Y Đường, hoạt động từ tháng 10/2019, góp phần tái hiện không gian y thuật cung đình Huế, giới thiệu các bài thuốc, phương pháp trị liệu và dưỡng sinh. Một số doanh nghiệp lữ hành địa phương cũng phát triển sản phẩm du lịch chữa lành. Trong đó, MTRAVEL xây dựng các chương trình Healing Tour hướng đến nhu cầu nghỉ dưỡng, cân bằng thể chất và tinh thần, đặc biệt là khách quốc tế.

Bãi cỏ xanh bên bờ sông Hương thu hút đông đảo du khách đến vui chơi và thư giãn. Ảnh: Đ.H.

Hoạt động liên kết giữa cơ sở y tế và doanh nghiệp du lịch bước đầu được triển khai thông qua hỗ trợ lưu trú, phương tiện đưa đón, tư vấn tham quan và kết nối dịch vụ chăm sóc sau điều trị.

Theo định hướng phát triển, Huế xác định du lịch y tế là lĩnh vực phù hợp với mục tiêu trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung và cả nước, đồng thời là điểm đến du lịch đặc sắc của Việt Nam. Trong đó, chất lượng và an toàn y tế là nền tảng, kết hợp hài hòa giữa khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, điều dưỡng với nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa.

Thành phố Huế định hướng phát triển bốn nhóm sản phẩm trọng tâm gồm: du lịch y tế gắn với y học hiện đại; khám, điều trị và phục hồi chức năng bằng y học cổ truyền; trải nghiệm y học cung đình triều Nguyễn; tắm khoáng và trị liệu. Đây là hướng đi nhằm khai thác đồng bộ thế mạnh chuyên môn y tế, tài nguyên thiên nhiên và bản sắc văn hóa, tạo nên những sản phẩm khác biệt.

Mục tiêu đến năm 2027, thành phố Huế phấn đấu thu hút khoảng 600.000 lượt khách du lịch y tế nội địa mỗi năm, tổng thu từ nhóm khách này và người đi cùng đạt khoảng 7.800 - 8.000 tỷ đồng; thu hút 5.500 - 6.000 lượt khách quốc tế, doanh thu khoảng 180 tỷ đồng/năm. Đến năm 2030, lượng khách nội địa dự kiến đạt khoảng 800.000 lượt/năm, tổng thu ước đạt 14.400 tỷ đồng; khách quốc tế đạt 8.000 - 10.000 lượt, doanh thu khoảng 500 tỷ đồng/năm.

Với sự hội tụ của y tế chuyên sâu, tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa và môi trường sống đặc trưng, Huế có cơ sở để tạo dựng hướng đi riêng trong phát triển du lịch y tế.