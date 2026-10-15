Huế phát huy giá trị di sản, thúc đẩy công nghiệp văn hóa đến năm 2030

Buổi làm việc của UBND Tp. Huế và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 14/10 tại Hà Nội

Chiều 14/10 tại Hà Nội, UBND thành phố Huế và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký kết Kế hoạch phối hợp hành động về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2030. Với định hướng lấy di sản làm nền tảng, công nghiệp văn hóa làm động lực và người dân làm trung tâm thụ hưởng, chương trình mở ra cơ hội phát huy lợi thế Cố đô, nâng cao chất lượng tăng trưởng và hướng đến phát triển bền vững.

Hợp lực xây dựng đô thị di sản, tạo nền tảng phát triển dài hạn

Chiều 14/10, tại Hà Nội, UBND thành phố Huế và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký kết Kế hoạch phối hợp hành động về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2030. Đây là địa phương đầu tiên triển khai ký kết kế hoạch này, Tp. Huế thể hiện quyết tâm phát huy giá trị di sản, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế Trịnh Mạnh Linh đồng chủ trì buổi làm việc

Buổi làm việc do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế Trịnh Mạnh Linh đồng chủ trì. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế; Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố; cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và thành phố Huế.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng và Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh ký kết Kế hoạch phối hợp hành động

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng và Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh ký kết Kế hoạch phối hợp hành động, tạo cơ sở để hai bên triển khai các nhiệm vụ trong giai đoạn 2026–2030.

Kế hoạch thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, có trọng tâm, phát huy lợi thế của Huế là thành phố di sản, thành phố Festival và trung tâm văn hóa đặc sắc của Việt Nam. Bốn lĩnh vực ưu tiên gồm thí điểm xây dựng đô thị di sản văn hóa đặc trưng; phát triển công nghiệp văn hóa và hội nhập quốc tế; phát triển du lịch, dịch vụ; phát triển thể dục, thể thao.

Đáng chú ý, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu mô hình đô thị di sản, rà soát cơ chế, chính sách phục vụ bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Việc nghiên cứu, lượng hóa giá trị kinh tế tổng thể của Quần thể di tích Cố đô Huế được kỳ vọng cung cấp cơ sở khoa học cho việc lựa chọn nhiệm vụ, huy động nguồn lực và phát triển các hoạt động văn hóa, du lịch, dịch vụ gắn với bảo tồn.

Đây là hướng tiếp cận quan trọng: di sản không chỉ là ký ức lịch sử cần gìn giữ, mà còn là nguồn lực có khả năng tạo sinh kế, việc làm và giá trị gia tăng cho cộng đồng. Tuy nhiên, khai thác di sản cần đi đôi với bảo vệ tính nguyên gốc, gìn giữ bản sắc và bảo đảm lợi ích lâu dài của người dân.

Công nghiệp văn hóa và chuyển đổi số mở rộng giá trị di sản

Một trọng tâm của kế hoạch là xây dựng Đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa thành phố Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Sáu nhóm ngành được ưu tiên gồm du lịch văn hóa; nghệ thuật biểu diễn; thiết kế sáng tạo; sản phẩm công nghiệp văn hóa số; thủ công mỹ nghệ; truyền hình, phát thanh, xuất bản và quảng cáo.

Hai bên cũng phối hợp nâng cao chất lượng nghệ thuật, mở rộng hợp tác quốc tế cho Festival Huế, phát triển các chương trình và sự kiện mang thương hiệu riêng. Nghệ nhân, doanh nghiệp và các chủ thể sáng tạo được định hướng hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm, bảo hộ sở hữu trí tuệ, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.

Các đại biểu tham gia phát biểu tại buổi làm việc

Những nhiệm vụ này tạo cơ hội kết nối giá trị truyền thống với nhu cầu sáng tạo đương đại. Các sản phẩm thủ công, nghệ thuật biểu diễn, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa nếu được đầu tư bài bản có thể vừa góp phần bảo tồn bản sắc, vừa mở rộng thị trường cho cộng đồng sáng tạo và các cơ sở sản xuất địa phương.

Kế hoạch còn đề cập việc hoàn thiện hồ sơ ứng cử Huế tham gia Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực ẩm thực, dự kiến nộp năm 2027; triển khai Đề án “Huế - Thành phố nhiếp ảnh Việt Nam” và xây dựng thương hiệu “Huế - Điểm đến điện ảnh”.

Cùng với đó, chuyển đổi số di sản được chú trọng thông qua định hướng xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về văn hóa, di sản và du lịch Huế. Khi dữ liệu được tổ chức, kết nối và khai thác hiệu quả, công tác quản lý, nghiên cứu, bảo tồn, quảng bá và phát triển sản phẩm sẽ có thêm công cụ hỗ trợ, góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế.

Nâng chất lượng du lịch, gắn thể thao với phát triển bền vững

Trong lĩnh vực du lịch, Tp. Huế và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp xây dựng các chuỗi sản phẩm chất lượng cao, tăng cường liên kết vùng thông qua Hành trình Di sản miền Trung, tuyến du lịch đường mòn Hồ Chí Minh và kết nối phát triển du lịch khu vực đèo Hải Vân, Vườn quốc gia Bạch Mã giữa Huế và Đà Nẵng.

Vịnh Lăng Cô là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới

Các sản phẩm được định hướng kết hợp di sản, văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng biển đảo với ẩm thực, du lịch cộng đồng, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm. Hai bên cũng phối hợp đánh giá tiềm năng, lập hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương; đẩy mạnh quảng bá đa ngôn ngữ, ứng dụng nền tảng số và tiếp cận từng thị trường mục tiêu.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại buổi làm việc

Về thể thao, kế hoạch ưu tiên hỗ trợ Huế đăng cai các giải đấu quốc gia, quốc tế phù hợp với lợi thế địa hình tự nhiên, sông nước và không gian di sản; phát triển sản phẩm du lịch thể thao kết hợp thi đấu, tham quan, nghỉ dưỡng, đồng thời nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao và các thiết chế thể thao.

Theo báo cáo của UBND thành phố, trong 9 tháng đầu năm 2026, Huế ước đón 6,4 triệu lượt khách, tăng 29% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch ước đạt 15.400 tỷ đồng, tăng 60%. Những kết quả này tạo nền tảng để thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm và phát huy lợi thế văn hóa, di sản trong phát triển.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế Trịnh Mạnh Linh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trịnh Mạnh Linh nhấn mạnh yêu cầu biến di sản thành tài sản chiến lược để phát triển kinh tế văn hóa. Phát triển công nghiệp văn hóa trên nền tảng di sản cần gắn với huy động nguồn lực và nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của Nhân dân. Huế sẵn sàng tiên phong triển khai các mô hình thí điểm, góp phần cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện thành công Nghị quyết số 80-NQ/TW và Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Để kế hoạch đi vào thực chất, mỗi nhiệm vụ cần xác định rõ trách nhiệm, cơ quan chủ trì và phối hợp, sản phẩm đầu ra, tiến độ, nguồn lực và tiêu chí đánh giá. Việc kiểm tra, đôn đốc, sơ kết và tổng kết phải dựa trên kết quả thực tế, hiệu quả sử dụng nguồn lực và tác động đối với đời sống người dân.

Từ bảo tồn di sản đến phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch và thể thao, mục tiêu xuyên suốt không chỉ là gia tăng giá trị kinh tế mà còn gìn giữ bản sắc, mở rộng cơ hội sinh kế và nâng cao chất lượng sống. Khi di sản được bảo vệ bằng trách nhiệm, phát huy bằng sáng tạo và chia sẻ lợi ích hài hòa với cộng đồng, Huế sẽ có thêm nền tảng để phát triển bền vững, xứng đáng với vị thế thành phố di sản đặc sắc của Việt Nam./.