Huế: Phát hiện tài xế dương tính ma túy, không có giấy phép lái xe

Ngày 22/10, Công an TP Huế cho biết, thực hiện đợt cao điểm 60 ngày, đêm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Đội CSGT đường bộ số 1 thuộc Phòng CSGT Công an TP Huế phát hiện, lập biên bản xử lý một trường hợp lái xe ô tô tải dương tính với chất ma túy và không có giấy phép lái xe.

Phát hiện tài xế dương tính ma túy, không có giấy phép lái xe.

Theo đó, khoảng 21h30 ngày 21/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 tổ chức tuần tra, kiểm soát trên địa bàn. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện ô tô tải BKS 29H-920.xx do tài xế C.V.H (SN 1996, trú tại TP Hà Nội) điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra nhanh tại chỗ, lực lượng CSGT xác định tài xế C.V.H dương tính với chất ma túy, đồng thời không xuất trình được giấy phép lái xe. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với nam tài xế về hai hành vi điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy và không có giấy phép lái xe. Toàn bộ phương tiện cùng các giấy tờ liên quan đã bị niêm phong, tạm giữ để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định. Mức phạt dự kiến đối với các hành vi vi phạm là 53 triệu đồng.

Theo lực lượng Công an TP Huế, việc điều khiển phương tiện sau khi sử dụng ma túy tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp tính mạng của người điều khiển và những người tham gia giao thông khác.

Trong thời gian tới, Đội CSGT đường bộ số 1 sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết liệt kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn và ma túy, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn