Huế phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật trong rừng tràm

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế tiến hành cất bốc hài cốt liệt sĩ được tìm thấy.

Trước đó, từ thông tin do ông Phạm Ngọc Minh (SN 1958, nhân viên bảo vệ rừng Công ty Nam Hòa, trú xã Lộc An) cung cấp, lực lượng chức năng tiến hành xác minh, tổ chức tìm kiếm tại khu vực này. Theo Bộ CHQS TP Huế, trong chiến tranh, Tằm Búng Binh từng là nơi chôn cất tập trung các liệt sĩ thuộc những đơn vị chiến đấu ở khu vực Núi Bông, Núi Nghệ và điểm cao 303. Dù địa phương đã tổ chức tìm kiếm, quy tập sau ngày giải phóng, đến nay vẫn còn hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy.

Hài cốt được phát hiện bọc trong tấm tăng bộ đội, cùng nhiều đoạn xương và 25 chiếc răng. Các di vật tìm thấy gồm thắt lưng, dép cao su, tất, bàn chải đánh răng, lược, 25 cúc áo, quần và tấm tăng.Đội 192 phối hợp với chính quyền địa phương lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ. Hài cốt được đưa về phòng thờ thuộc Ban CHQS xã Lộc An để bảo quản, hương khói, chờ tổ chức truy điệu và an táng theo quy định.

Kiểm tra hiện trường, Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ CHQS TP Huế, đề nghị Đội 192 tiếp tục phối hợp với nhân chứng mở rộng phạm vi tìm kiếm, huy động lực lượng, phương tiện nhằm quy tập thêm hài cốt liệt sĩ.