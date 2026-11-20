Ngày 20/11, Phòng CSGT Công an TP Huế thông tin, chỉ trong một tháng, đơn vị đã triển khai 873 tổ công tác, tổ chức 940 ca tuần tra, kiểm soát với gần 3.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó, đã cho kiểm soát 15.500 phương tiện, phát hiện, lập biên bản hơn 8.000 trường hợp vi phạm, tạm giữ 2.064 phương tiện.

Chỉ trong một tháng ra quân, Phòng CSGT Công an TP Huế kiểm soát 15.500 phương tiện, phát hiện, lập biên bản hơn 8.000 trường hợp vi phạm, tạm giữ 2.064 phương tiện

Đáng chú ý, qua triển khai chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng CSGT đã phát hiện hơn 2.180 trường hợp vi phạm, tăng hơn 900 trường hợp so với thời gian liền kề.

Cùng thời gian, đơn vị đã phát hiện hơn 2.000 trường hợp vi phạm tốc độ bị và được xử lý; 279 trường hợp vi phạm quy định về quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng xe bị lập biên bản. Đối với vi phạm trong lứa tuổi học sinh, lực lượng chức năng phát hiện 361 trường hợp, tăng 300 trường hợp so với thời gian liền kề.

Thượng tá Huỳnh Tuế, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP Huế cho biết, trong đợt cao điểm 60 ngày, đêm, đơn vị xác định công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm phải được triển khai thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm.

Qua đó, tập trung vào các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, sử dụng trái phép chất ma túy, chở hàng quá tải và các vi phạm trong lứa tuổi học sinh.

Cùng với đó, chúng tôi chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân, qua đó góp phần phòng ngừa vi phạm, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh".

Lực lượng CSGT còn tăng cường kiểm tra, phát hiện người điều khiển phương tiện sử dụng trái phép chất ma túy. Hoạt động kiểm tra được tập trung tại các tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 49, đường Hồ Chí Minh, khu vực bến xe và các tuyến giao thông đường thủy.

Trong một tháng, lực lượng chức năng đã kiểm tra hơn 2.100 trường hợp, phát hiện, lập biên bản 4 trường hợp vi phạm. Việc kiểm tra được thực hiện đối với nhiều loại phương tiện như xe khách, xe tải, xe đầu kéo, ô tô con, mô tô và phương tiện thủy.

Phát hiện hơn 2.180 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Theo Phòng CSGT Công an TP Huế, trong tháng đầu triển khai đợt cao điểm, đơn vị đã tổ chức 22 hội nghị tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, thu hút 11.381 người tham gia. Trong đó, có 14 lượt tuyên truyền kết hợp hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho 9.706 học sinh, sinh viên tại các trường học trên địa bàn thành phố.

Không chỉ tập trung tại các trường học, công tác tuyên truyền còn được mở rộng đến doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải và đội ngũ lái xe. Tại Khu công nghiệp Phong Điền, lực lượng CSGT đã tổ chức phổ biến các quy định về trật tự, an toàn giao thông cho 80 lái xe và nhân viên Công ty Scavi.

Tại hai đầu bến xe, lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền cho 10 doanh nghiệp vận tải hành khách và hơn 100 lái xe; đồng thời phát hơn 375 tờ rơi hướng dẫn, nhắc nhở việc chấp hành các quy định khi tham gia giao thông.

Phòng CSGT Công an TP Huế cho biết, đợt cao điểm 60 ngày, đêm không chỉ tập trung phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm mà còn hướng đến tạo chuyển biến bền vững trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Qua đó, lực lượng CSGT tiếp tục nỗ lực giữ vững trật tự, an toàn giao thông, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.