Huế phát động “Mua hàng lấy hóa đơn - Quyền lợi của mình, trách nhiệm với cộng đồng”

Quy chế phối hợp giai đoạn 2026 - 2030 giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP. Huế và Thuế TP. Huế nhấn mạnh việc vận động người dân lấy, lưu giữ hóa đơn gắn với hướng dẫn thực hiện và tiếp nhận phản ánh khi gặp vướng mắc.

Tại Hội nghị tập huấn tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mua hàng, sử dụng dịch vụ đúng quy định pháp luật, đơn vị chuyên môn đã phổ biến lại nội dung Chỉ thị số 25 của UBND TP. Huế về tăng cường công tác quản lý thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh trên địa bàn.

Ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2026 - 2030 giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Huế và Thuế TP. Huế. Ảnh Thiên Loan

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hà Văn Tuấn, việc triển khai Chỉ thị số 25 phải được đo đếm bằng kết quả cụ thể, gắn với trách nhiệm của từng ngành, từng địa phương; không để khoảng trống quản lý, bỏ sót nguồn thu hoặc nhiệm vụ chung nhưng trách nhiệm không rõ. Các đơn vị cần tăng cường đối chiếu dữ liệu hóa đơn, thanh toán, đăng ký kinh doanh để quản lý doanh thu thực tế; rà soát, phân loại từng khoản nợ thuế và kiểm soát nợ mới phát sinh.

Cùng với đó, cơ quan thuế cần tiếp tục xử lý nợ đọng, rà soát từng khoản nợ, từng người nộp thuế trên từng địa bàn và phân loại tình trạng nợ để có giải pháp phù hợp. Cơ quan thuế phải kiểm soát chặt chẽ nợ mới phát sinh, không để nợ kéo dài sang những năm tiếp theo.

“Tăng thu gắn với nuôi dưỡng nguồn thu. Muốn có nguồn thu bền vững phải tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển, hộ kinh doanh hoạt động ổn định, người dân có việc làm và thu nhập; đồng thời tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, bình đẳng”- Phó Chủ tịch TP. Huế nhấn mạnh.

Gắn với những yêu cầu trên, theo Phó Chủ tịch UBND TP. Huế, cuộc vận động “Mua hàng lấy hóa đơn - Quyền lợi của mình, trách nhiệm với cộng đồng” được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế phát động hướng đến hình thành thói quen chủ động yêu cầu, nhận và lưu giữ hóa đơn khi mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ. Qua đó, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần phòng ngừa gian lận thương mại và chống thất thu ngân sách.

Về phía MTTQ Việt Nam, ông Nguyễn Chí Tài - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế nhấn mạnh, hóa đơn là căn cứ quan trọng để người tiêu dùng bảo vệ quyền lợi khi phát sinh vấn đề về chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành, đổi trả hoặc tranh chấp. Chủ động lấy hóa đơn còn góp phần thúc đẩy cơ sở kinh doanh công khai doanh thu, thực hiện nghĩa vụ thuế, bảo đảm công bằng giữa các tổ chức, cá nhân kinh doanh.

MTTQ Việt Nam TP. Huế sẽ tổ chức các đợt tuyên truyền cao điểm tại chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, khu du lịch, tuyến phố kinh doanh; kết hợp truyền thông trên nền tảng số và hệ thống thông tin cơ sở.

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế trao tặng 50 suất quà từ nguồn hỗ trợ của Hội Doanh nhân trẻ TP. Huế, mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng, tổng kinh phí 100 triệu đồng cho 50 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 10 phường./.