Huế phạt 62,5 triệu đồng 5 người đăng thông tin sai sự thật

Ngày 13/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Huế cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, đơn vị đã phát hiện, xác minh và làm việc với 5 trường hợp có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Các trường hợp gồm: H.T.N.N (SN 1999, trú phường An Cựu); N.T.T.B (SN 1997, trú phường Kim Long); Đ.T.K.L (SN 2003, trú phường Thủy Xuân); N.P.T (SN 2009, trú xã Hương An) và N.T.T.U (SN 1998, trú phường Phú Xuân).

Huế phạt 62,5 triệu đồng 5 người tung tin sai sự thật trên mạng. (Ảnh: CACC)

Theo xác minh của cơ quan Công an, lợi dụng việc một số hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn TP Huế xin từ chức, một số tài khoản Facebook, Threads đã đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin chưa được kiểm chứng.

Các nội dung này có dấu hiệu suy diễn, bịa đặt, gán ghép tên tuổi của nhiều cá nhân với những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng như mại dâm, buôn bán ma túy, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm...

Thông tin sai lệch được thể hiện dưới dạng danh sách, lời kể hoặc bình luận một chiều, lặp lại nhiều lần, khiến người tiếp nhận dễ hiểu nhầm và tin rằng những nội dung này là sự thật.

Một số tài khoản còn chủ động cắt ghép, thêm thắt tình tiết giật gân, bình luận theo hướng tiêu cực nhằm thu hút sự chú ý, tăng lượt tương tác, phục vụ hoạt động kinh doanh, bán hàng trên mạng xã hội. Thậm chí, có trường hợp không nắm rõ bản chất sự việc nhưng vẫn chia sẻ thông tin theo tâm lý đám đông.

Tại buổi làm việc, 5 trường hợp trên đã thừa nhận hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng. Sau khi được cơ quan Công an phân tích, phổ biến các quy định pháp luật, những người này nhận thức được tác động tiêu cực từ hành vi của mình và cam kết không tái phạm.

Căn cứ quy định tại Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ, Phòng An ninh mạng đã lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt đối với 5 trường hợp, với tổng số tiền 62,5 triệu đồng.

Qua vụ việc, Công an TP Huế cảnh báo, không phải thông tin được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đều chính xác. Việc lợi dụng những vụ việc đang được dư luận quan tâm để suy diễn, bịa đặt, gán ghép tên tuổi, hình ảnh, chức danh của cá nhân với các hành vi vi phạm pháp luật khi chưa có căn cứ có thể gây nhiễu loạn thông tin, xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín và quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

Người chia sẻ thông tin sai sự thật vẫn có thể bị xem xét xử lý theo quy định pháp luật, kể cả khi không phải là người tạo ra nội dung ban đầu. Việc lấy lý do câu tương tác, tăng lượt tiếp cận hay phục vụ hoạt động kinh doanh không phải căn cứ để miễn trừ trách nhiệm.

Công an TP Huế khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm chứng thông tin từ cơ quan báo chí, cơ quan chức năng và các nguồn chính thống trước khi đăng tải, chia sẻ; không bình luận suy diễn, thêm thắt hoặc phát tán nội dung chưa được xác thực, nhất là những thông tin liên quan đến đời tư, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Khi phát hiện thông tin có dấu hiệu sai sự thật, xuyên tạc, bịa đặt, người dân cần phản ánh đến cơ quan chức năng để xác minh, xử lý, không tiếp tục chia sẻ hoặc bình luận khiến thông tin vi phạm lan truyền rộng hơn.

Hiện Phòng An ninh mạng Công an TP Huế đang tiếp tục phối hợp với Công an các địa phương xác minh, làm việc với những trường hợp có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội để xử lý theo quy định pháp luật.