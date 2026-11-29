Chiều 29/11, thông tin từ Phòng An ninh mạng, Công an TP. Huế cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với bà N.T.C.L. (SN 1992, trú phường Phú Xuân, TP. Huế) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin xúc phạm uy tín, danh dự người khác trên mạng xã hội.

Lực lượng chức năng làm việc với người đăng thông tin thông tin xúc phạm uy tín, danh dự người khác trên mạng xã hội. Ảnh CACC

Trước đó, ngày 31/10, chủ một cơ sở spa tại TP. Huế phát hiện tài khoản Facebook đăng bài viết trong các hội, nhóm Hội Spa Huế, Sinh viên Đại học Huế, với nội dung xúc phạm uy tín, danh dự, hình ảnh cá nhân và cơ sở kinh doanh. Người này sau đó gửi đơn trình báo đến Phòng An ninh mạng.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định chủ tài khoản đăng tải các nội dung trên là bà N.T.C.L.

Theo trình bày của bà L., ngày 27/10, bà đến cơ sở spa để lấy nhân mụn và mua sản phẩm trị mụn. Sau khi sử dụng, da bị ngứa, đỏ nên bà đi khám bác sĩ da liễu. Hai bên trao đổi về việc bồi thường nhưng không thống nhất, khiến bà L. bức xúc, đăng bài “bóc phốt” kèm hình ảnh trang Facebook cá nhân của chủ spa và tin nhắn giữa hai bên.

Dù đã gỡ bài viết, bà L. tiếp tục đăng một bài khác có nội dung đe dọa chủ cơ sở spa. Tại cơ quan công an, bà L. nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật.

Sau đó, Phòng An ninh mạng Công an TP. Huế ban hành quyết định xử phạt bà L. theo điểm a khoản 1 Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ, về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Phòng An ninh mạng Công an TP. Huế khuyến cáo, khi quyền lợi chính đáng bị xâm phạm, người dân nên phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền như UBND phường, xã, cơ quan công an, Hội Bảo vệ người tiêu dùng hoặc ứng dụng Hue-S để được giải quyết theo quy định; không tự ý đăng tải thông tin xúc phạm người khác trên mạng xã hội.

Cơ quan công an cũng đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ tư vấn trung thực, bảo đảm chất lượng sản phẩm, dịch vụ và thiện chí giải quyết phản ánh của khách hàng. Mọi hành vi vi phạm đều bị xử lý theo quy định pháp luật.