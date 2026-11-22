Huế phấn đấu đến ngày 31/1/2027 giải ngân 100% kế hoạch vốn Chính phủ giao. (Ảnh: Quang Tiến)

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Huế cho biết, dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026 được Hội đồng nhân dân thành phố giao là 16.000 tỷ đồng. Với kết quả ước thu hiện nay, ngân sách thành phố còn phải thu thêm 750 tỷ đồng để hoàn thành kế hoạch. Thành phố yêu cầu rà soát từng khoản thu, xác định những nguồn thu đạt thấp để tập trung đôn đốc, phấn đấu hoàn thành 100% dự toán trước ngày 15/12/2026.

Về đầu tư công, đến thời điểm báo cáo, thành phố đã giải ngân 3.776,567 tỷ đồng trong tổng số 6.256,967 tỷ đồng kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 60,4%. Trong đó, vốn ngân sách địa phương giải ngân đạt 65,4%, còn vốn ngân sách Trung ương đạt 46,8%.

Để đẩy nhanh tiến độ, thành phố yêu cầu khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng; điều chuyển vốn từ những dự án giải ngân chậm sang các dự án có khả năng giải ngân tốt. Đồng thời, hoàn thiện thủ tục đầu tư, đôn đốc tiến độ các công trình trọng điểm, phấn đấu đến ngày 31/1/2027 giải ngân 100% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.