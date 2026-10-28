Huế phấn đấu giành 6-8 Huy chương Vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc

Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế tặng hoa chúc mừng Đoàn thể thao lên đường dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X- năm 2026. Ảnh: S.Thùy

Sáng 28.10, Sở VHTTDL TP. Huế đã tổ chức Lễ xuất quân đoàn vận động viên thành phố tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X – năm 2026 tại TP. Hồ Chí Minh.

Đoàn thể thao TP. Huế có 223 người lên đường dự Đại hội, trong đó có 177 vận động viên tham gia thi đấu và tranh tài ở 14 môn, gồm: bắn cung, cầu lông, cầu mây, cờ vua, cờ tướng, đá cầu, điền kinh, karate, Jujitsu, Taekwondo, vật, Vovinam, bóng đá và billiards & snooker.

Ông Hồ Đắc Quang, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao TP. Huế, cho biết ngay từ đầu năm 2026, các đơn vị khối thể thao đã rà soát lực lượng vận động viên hiện có, xây dựng kế hoạch chuẩn bị chuyên môn cho từng môn và nội dung thi đấu tại Đại hội.

Ông Lê Minh Nhân, Giám đốc Sở VHTTDL TP. Huế động viên và chỉ đạo Đoàn thể thao thành phố dự Đại hội. Ảnh: S.Thùy

Các môn thể thao thế mạnh, có khả năng tranh chấp huy chương của TP. Huế như vật, Karate, bắn cung, đá cầu, Jujitsu được tập trung huấn luyện, tập huấn từ sớm.

Trong năm qua, các vận động viên nòng cốt của đội tuyển được tạo điều kiện tham gia các giải đấu quốc gia, quốc tế nhằm tích lũy kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh thi đấu và chủ động nắm bắt đối thủ.

Đến nay, công tác chuẩn bị lực lượng cơ bản hoàn tất, các huấn luyện viên và vận động viên đã sẵn sàng bước vào tranh tài với quyết tâm cao nhất.

Vận động viên môn vật Nguyễn Thị Mỹ Hạnh cam kết nỗ lực thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Ảnh: S.Thùy

Đoàn Thể thao TP. Huế đặt mục tiêu giành từ 35 đến 40 huy chương, trong đó có từ 6 đến 8 Huy chương Vàng. Riêng môn Bóng đá nam, lực lượng tham dự chủ yếu là các vận động viên đội U19 và một số vận động viên của đội hạng Nhất, đặt mục tiêu vào bán kết và giành huy chương.

Phát biểu tại Lễ xuất quân, ông Lê Minh Nhân, Giám đốc Sở VHTTDL TP. Huế đề nghị các huấn luyện viên, vận động viên tin tưởng vào năng lực bản thân, giữ vững tinh thần quyết tâm, hướng đến mục tiêu đạt kết quả cao nhất theo khả năng của cá nhân và tập thể.

Đoàn thể thao TP. Huế có 223 người tham gia Đại hội, trong đó 177 vận động viên thi đấu ở 14 môn. Ảnh: S.Thùy

Ông Nhân nhấn mạnh, các vận động viên phải chấp hành nghiêm luật, điều lệ thi đấu, đề cao tính liêm khiết, kỷ luật và tinh thần đoàn kết, phát huy tinh thần thượng võ của thể thao. Bên cạnh mục tiêu thành tích, đoàn cần giữ gìn tinh thần đoàn kết trong suốt quá trình tham gia Đại hội.

Sở VHTTDL TP. Huế cam kết chuẩn bị chu đáo về ăn ở, đi lại, tạo tâm lý thoải mái và điều kiện tốt nhất để đoàn tham gia thi đấu.