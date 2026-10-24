Huế: Ô tô đỗ trên đường Hà Nội bị phá hoại

Ngày 24/10, lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc ô tô bị phá hoại khi đang đỗ trên đường Hà Nội.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: MXH)

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân phát hiện một ô tô màu trắng đậu sát vỉa hè đường Hà Nội bị cháy đen tại hai vị trí. Cụ thể, các vết cháy tập trung ở phần đầu xe bên phải và khu vực cạnh gương chiếu hậu bên phải.

Đáng chú ý, chiếc ô tô đỗ ngay phía sau xe bị cháy cũng xuất hiện dấu hiệu bị tác động. Theo anh N.Q.R. (chủ xe), phần sơn ở khu vực phía trước, bên cửa phụ của xe có nhiều vết trầy xước.

Anh R. cho biết, chiếc ô tô của gia đình do em trai điều khiển và đỗ trên đường Hà Nội vào rạng sáng cùng ngày. Sau khi nhận được tin báo, anh đã đến hiện trường để nắm tình hình và phối hợp với cơ quan chức năng xác minh vụ việc.

Lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa cho biết, lực lượng chức năng đang xác minh vụ việc và truy tìm đối tượng liên quan.