Huế: Nối lại cung đường sạt lở, tăng sức chống chịu cho hạ tầng giao thông

Công nhân thi công hệ thống đường giao thông nội bộ tại khu tái định cư Loong Póc, xã Nam Trà My, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Xuân Quý /TTXVN)

Thành phố đang tập trung nguồn lực khắc phục các điểm sạt lở, sửa chữa hạ tầng, đồng thời triển khai các giải pháp cảnh báo, phòng ngừa nhằm đảm bảo giao thông an toàn trong mùa mưa bão.

Khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở nghiêm trọng

Những ngày cuối tháng 10/2026, tại điểm sạt lở ở lý trình Km34+600 - Km34+890 trên tỉnh lộ 14B, đoạn qua xã Long Quảng, thành phố Huế, máy móc, phương tiện cùng công nhân thi công hoạt động liên tục.

Hàng chục nghìn mét khối đất đã được đào bóc để từng bước khôi phục nền đường và xử lý taluy dương bị hư hỏng sau các đợt mưa lớn kéo dài cuối năm 2025.

Đây là một trong những điểm sạt lở nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Huế. Trong khi đó, tỉnh lộ 14B có vai trò quan trọng trong kết nối giao thương khu vực miền núi Nam Đông, Khe Tre, Long Quảng với các địa bàn lân cận và trung tâm thành phố Huế.

Vì vậy, việc khắc phục điểm sạt lở, sớm khôi phục điều kiện lưu thông an toàn có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống và phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Bà Hồ Thị Đinh, người dân thôn A Gôn, xã Long Quảng sống gần khu vực sạt lở, cho biết đợt mưa lũ năm 2025 đã gây ra tình trạng sạt trượt nghiêm trọng. Đất từ đỉnh đồi đổ xuống, phá vỡ taluy dương, tràn qua mặt đường khiến một đoạn tuyến bị hư hỏng nặng.

Mưa lớn kéo dài còn làm mặt đường xô dịch, đứt gãy; bùn đất tràn xuống trơn trượt, khiến một số xe máy khi đi qua bị trượt ngã xuống phía dưới. Các sự cố này không gây thiệt hại về người.

Theo bà Đinh, việc cơ quan chức năng đưa máy móc, nhân lực đến xử lý điểm sạt lở, gia cố và bảo vệ mái taluy giúp người dân địa phương phấn khởi, kỳ vọng tuyến đường sớm được khôi phục. Người dân mong muốn công trình hoàn thành đúng tiến độ để việc đi lại thuận lợi, an toàn hơn, qua đó yên tâm lao động sản xuất và phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, quá trình triển khai công trình gặp không ít khó khăn, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng khi khu vực cần xử lý có nhiều hộ dân trồng rừng sản xuất. Đến cuối tháng 7/2026, công trình khắc phục mới được bàn giao mặt bằng để triển khai. N

gày 24/9/2026, hộ dân còn lại bị ảnh hưởng mới chấp thuận bàn giao mặt bằng. Trong khi đó, công trình được triển khai vào thời điểm bước vào mùa mưa khiến điều kiện thi công khó khăn và ảnh hưởng đến kế hoạch tiến độ.

Đến nay, khối lượng đất đào bóc tại điểm sạt lở Km34+600 - Km34+890 đạt khoảng 55.000 m³ trên tổng khối lượng dự kiến 108.600 m³ đất sạt lở taluy dương.

Đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, phương tiện và thiết bị, phấn đấu hoàn thành công tác đào bóc trong tháng 11/2026, tiến hành sửa chữa, hoàn thiện mặt đường trong tháng 12/2026, quyết tâm hoàn thành công trình ngay trong năm 2026.

Ông Nguyễn Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Long Quảng, cho biết chính quyền xã đã phối hợp các cơ quan chuyên môn triển khai giải phóng mặt bằng, hiện chỉ còn tồn đọng việc chi trả khoản hỗ trợ ổn định đời sống cho hộ dân.

Địa phương mong muốn đơn vị thi công và các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành việc xử lý điểm sạt lở trước khi bước vào cao điểm mùa mưa bão.

Đất đá tràn xuống khu vực đường giao thông tại xã Long Quảng sau các đợt mưa lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện qua lại. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Xây dựng hạ tầng giao thông chống chịu thiên tai

Các đợt mưa lớn lịch sử vào tháng 10/2025 và tháng 9 năm nay đã gây sạt lở tại nhiều tuyến giao thông trên địa bàn, trong đó có Quốc lộ 49, Quốc lộ 49B, các tuyến đường tỉnh, đường thủy nội địa do Sở quản lý và các tuyến đường địa phương tại khu vực miền núi như Khe Tre, A Lưới 4…

Tình trạng sạt lở tại các tuyến đường miền núi không chỉ gây hư hỏng kết cấu hạ tầng mà còn làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là trong thời điểm mưa lớn kéo dài, đất đá tiếp tục có nguy cơ trượt xuống mặt đường.

Trước thực tế đó, ngành Xây dựng thành phố Huế đã rà soát, xác định các vị trí có nguy cơ cao để triển khai các dự án khắc phục, từng bước bảo đảm điều kiện lưu thông trên các tuyến giao thông trọng yếu.

Ông Hoàng Xuân Huy, Trưởng phòng Kết cấu hạ tầng, Sở Xây dựng thành phố Huế cho biết, đến nay, sở đã triển khai hoàn thành 21/22 dự án khắc phục sạt lở ở các điểm có nguy cơ cao, ảnh hưởng lớn đến an toàn giao thông.

Riêng dự án khắc phục bão lụt tuyến tỉnh lộ 14B đã hoàn thành hai trong tổng số bốn hạng mục là cầu Phú Mậu và cống tại Km19. Các hạng mục xử lý sạt lở tại Km34+600 - Km34+800 và Km18+150 - Km18+250 đang được triển khai thi công.

Ngoài ra, trong năm 2026, thành phố Huế bố trí 85 tỷ đồng để xử lý 60 điểm sạt lở giao thông trên tỉnh lộ 14B và Quốc lộ 49. Đến nay, các đơn vị đã giải ngân hơn 60 tỷ đồng, góp phần đẩy nhanh tiến độ khắc phục các vị trí hư hỏng, từng bước nâng cao mức độ an toàn cho hệ thống giao thông.

Đồng thời, Sở Xây dựng đang tích cực lắp đặt hệ thống biển báo, cảnh báo an toàn tại các điểm thường xuyên sạt lở như Km 67, Km 75 trên Quốc lộ 49 đi khu vực A Lưới và Tỉnh lộ 71.

Về chiến lược lâu dài, đại diện Sở Xây dựng khẳng định sẽ tập trung đầu tư hạ tầng giao thông chống chịu thiên tai. Giải pháp bao gồm: nâng cấp đường, cầu cống theo tiêu chuẩn chịu mưa lũ; gia cố taluy, kè sông; mở rộng hệ thống thoát nước dọc; và xây dựng bản đồ rủi ro thiên tai phục vụ quy hoạch.

Bên cạnh công tác duy tu, bảo dưỡng định kỳ, ngành chức năng cũng đẩy mạnh tuyên truyền người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, không xả rác gây tắc nghẽn dòng chảy./.