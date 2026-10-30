Huế nỗ lực nối liền những cung đường vùng cao

Thành phố đang tập trung nguồn lực khắc phục các điểm sạt lở, sửa chữa hạ tầng, đồng thời triển khai các giải pháp cảnh báo, phòng ngừa nhằm đảm bảo giao thông an toàn trong mùa mưa bão.

Khắc phục điểm sạt lở trên tỉnh lộ 14B qua địa bàn xã Khe Tre, thành phố Huế. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Công tác khắc phục điểm sạt lở tại Tỉnh lộ 14B, đoạn đi qua xã Long Quảng, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2026. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Người dân địa phương mong muốn điểm sạt lở trên Tỉnh lộ 14B sớm được khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa lũ. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Thi công các hạng mục xử lý sạt lở tại Km34+600-Km34+800 và Km18+150 - Km18+250 thuộc dự án khắc phục bão lụt tuyến tỉnh lộ 14B. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Điểm sạt lở ở lý trình Km34+600-Km34+890 trên tỉnh lộ 14B khiến phương tiện lưu thông khó khăn. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Trong năm 2026, thành phố Huế bố trí 85 tỷ đồng để xử lý 60 điểm sạt lở giao thông trên tỉnh lộ 14B và Quốc lộ 49. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Nhiều tuyến giao thông tại khu vực miền núi thành phố Huế bị sạt lở, hư hỏng. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Do ảnh hưởng thời tiết và công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công tại điểm sạt lở diễn ra chậm hơn kế hoạch. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Khẩn trương khắc phục xử lý sạt lở Tỉnh lộ 14B, đoạn đi qua địa bàn xã Khe Tre, thành phố Huế. Ảnh: Mai Trang -TTXVN

Hiện hơn 55.000m3 đất đá đã được xử lý đào bóc để từng bước xử lý taluy dương và mặt đường Tỉnh lộ 14B. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Điểm sạt lở tỉnh lộ 14B đi qua địa bàn xã Long Quảng là một trong những điểm sạt lở nghiêm trọng nhất xảy ra ở thành phố Huế do ảnh hưởng của các trận mưa lũ lịch sử tháng 1/2025. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Mặt đường Tỉnh lộ 14B bị đứt gãy, hư hỏng. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Khẩn trương khắc phục, xử lý sạt lở trên Tỉnh lộ 14B. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Hiện Sở Xây dựng đã hoàn thành 21/22 dự án khắc phục sạt lở ở các điểm có nguy cơ cao trên địa bàn thành phố Huế. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Sạt lở nghiêm trọng gây mất an toàn giao thông trên tỉnh lộ 14B. Ảnh: Mai Trang - TTXVN